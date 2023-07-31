六预警齐发！暴雨来临请牢记这些注意事项
2023年07月31日21:16 | 来源：人民网
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近日，京津冀遭遇极端强降水，北京、河北、山西等地部分地区出现大暴雨或特大暴雨。降水仍在继续，今日18时，中央气象台发布暴雨红色预警、强对流天气黄色预警、大风黄色预警、渍涝风险气象警报，水利部和中国气象局联合发布红色山洪灾害气象预警，自然资源部与中国气象局联合发布地质灾害气象风险预警。
遇到暴雨该怎么办？请收下这份防御指南。
文案：杨虞波罗
设计：高荣（实习生）
资料来源：中国气象局
(责编：鲁婧、吕骞)
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