中国证监会发布《期货市场持仓管理暂行规定》
2023年07月31日23:39 | 来源：新华社
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记者7月31日从中国证监会获悉，为贯彻落实《中华人民共和国期货和衍生品法》，增强期货市场持仓管理的系统性和针对性，进一步提升监管透明度和增强监管效率，中国证监会近日发布《期货市场持仓管理暂行规定》。
暂行规定重点对持仓限额、套期保值、大户持仓报告、持仓合并等基础制度的内涵、制定或调整原则、适用情形、各参与主体义务等作出规定。一是明确持仓限额的制定或调整原则、设定方法，规范交易行为；二是对套期保值行为进行原则性规范，明确期货交易所的审批和管理义务；三是完善大户持仓报告制度，进一步充实报告内容，明确报告方义务；四是对持仓合并原则进行明确，同时对持仓合并豁免有关制度作出原则性安排。
中国证监会表示，将指导期货交易所、行业机构认真落实暂行规定，不断完善期货市场制度体系，进一步规范期货市场持仓行为，促进期货市场稳健运行，更好服务实体经济高质量发展。（记者刘羽佳）
(责编：白宇、胡永秋)
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