人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国证监会发布《期货市场持仓管理暂行规定》

2023年07月31日23:39 | 来源：新华社
小字号

　　记者7月31日从中国证监会获悉，为贯彻落实《中华人民共和国期货和衍生品法》，增强期货市场持仓管理的系统性和针对性，进一步提升监管透明度和增强监管效率，中国证监会近日发布《期货市场持仓管理暂行规定》。

　　暂行规定重点对持仓限额、套期保值、大户持仓报告、持仓合并等基础制度的内涵、制定或调整原则、适用情形、各参与主体义务等作出规定。一是明确持仓限额的制定或调整原则、设定方法，规范交易行为；二是对套期保值行为进行原则性规范，明确期货交易所的审批和管理义务；三是完善大户持仓报告制度，进一步充实报告内容，明确报告方义务；四是对持仓合并原则进行明确，同时对持仓合并豁免有关制度作出原则性安排。

　　中国证监会表示，将指导期货交易所、行业机构认真落实暂行规定，不断完善期货市场制度体系，进一步规范期货市场持仓行为，促进期货市场稳健运行，更好服务实体经济高质量发展。（记者刘羽佳）

(责编：白宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家出台恢复和扩大消费20条措施 形成促进消费一揽子政策体系
　　“促消费政策不是所谓的‘掏空钱包’‘透支需求’”“持续扩大就业、促进居民增收，是提高居民消费能力、提升居民消费意愿、释放居民消费潜力的有效手段”“改善消费环境是恢复扩大消费的一个重要支撑”…… 近日，《关于恢复和扩大消费的措施》（以下简称《措施》）经国务院同意，已由国务院办公厅转发各地方、各部门，并向社会公开发布。 7月31日，在国新办举行的恢复和扩大消费的措施国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委副主任李春临、工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼、商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋、文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳、市场监管总局执法稽查局局长况旭介绍了《措施》有关情况，并回答记者提问。…
海河流域发生流域性较大洪水 水利部滚动安排部署防御工作
　　人民网北京7月31日电 （欧阳易佳） 7月31日中午，国家防总副总指挥、水利部部长李国英紧急主持召开会商会，滚动分析研判海河流域雨情、水情、汛情发展态势，对海河流域防汛抗洪工作进行再安排、再部署、再落实。 受台风“杜苏芮”减弱低压环流和冷空气共同影响，海河流域永定河干支流、大清河北支拒马河、滹沱河和滏阳河支流等13条河流发生超警以上洪水，其中拒马河等4条河流发生超保证洪水。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部