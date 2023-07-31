李楠楠 唐小丽

原标题：“中欧班列-上海号”：锚定高货值产品 惠及欧亚沿线千万家

7月27日下午，在铁路上海货运中心闵行站占地近800亩的货场内，车辆川流不息，大家都正在为即将出发的班列紧张忙碌着。

巨大的龙门吊来回移动，将一组组集装箱准确吊装至车板之上，很快，它们将由班列运载着发往欧亚各国。

吊机在货运员的监装下进行装车落箱作业。人民网 皇甫万里摄

这里每天都有集装箱从各个地方进站集结，整个货场作业人员和设备一直保持运转中，不断进行着落箱、取送车、装车和作业检查。铁路上海货运中心闵行站经营部主任朱国平介绍，这个集装箱场地约6万平方米，可以整齐堆放约1000个集装箱，装载着光伏组件、液晶平板、摩托车、电梯等高附加值商品。

2021年9月28日，满载50个集装箱出口货物的“中欧班列-上海号”就是从这里出发，装载着服装鞋帽、玻璃器皿、汽车配件、精密仪器等外贸货物，途经阿拉山口、波兰马拉舍维奇口岸，经两次换轨，到达一万多公里之外的德国汉堡。

这是“上海号”的首发列车。铁路上海货运中心闵行站经营部技术员姚迪回忆道：“当年，在接到首列发车任务后，我们站迅速抽调业务骨干组成工作专班，一起去已开行中欧班列的站点调研学习，回来便着手优化作业流程，拟定岗位作业指导书，进行岗前再培训。首列发车前一天晚上，列车已经装载完成，同事们还聚在一起，做最后的复盘。”

当天凌晨1点，7个人的专班去现场对集装箱、货物进行了一次查验。早晨7点多，又再查了一遍。姚迪说，当时大家都念叨，中欧班列可是“国家名片”，一定要万无一失。

就这样，首列“上海号”出发，历时13天，顺利抵达目的地。随之，开通返程“中欧班列-进博号”专列，同年10月7日顺利从德国汉堡发车，把参加第四届中国国际进口博览会的展品直接送达展会现场，为欧洲以及沿线国家企业赴上海参展进博会开辟出一条全新通道。

据介绍，截至2023年6月底，不足两年时间，“中欧班列-上海号”开行总量已经达到117列，装载集装箱11786标箱，总货重约9.7万吨，货值约37.0亿元人民币。

航拍铁路上海货运中心闵行站货场。人民网 皇甫万里摄

中欧班列平台企业上海东方丝路多式联运有限公司董事长王锦秋告诉记者，“上海号”完成了中欧线、中俄线、中亚线三大中欧班列主要线路的全覆盖，境内西通道、东通道、中通道三大中欧班列主要通道的全打通，联通欧亚9个国家的50余个城市和站点，并通过这些站点辐射欧亚其他国家。这对推进“一带一路”合作建设和巩固上海作为“一带一路”桥头堡的地位起到了积极作用。

走遍亚欧万里路，惠及沿线千万家。记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，7月29日10时18分，随着中欧班列（义乌—马德里）从义乌西站开出，今年以来中欧班列累计开行达1万列，较去年提前22天破万列，累计发送货物108.3万标箱，同比增长27%，呈现量质齐升的良好态势。

奔驰的中欧班列越开越多，为数万中外企业带来商机。王锦秋认为，作为货源集聚地、制造基地、消费品牌集聚地、进口产品首要展示地，上海对进出口的需求很大，选取客户的渠道更多，客户对运输的品质要求非常高，而铁路运输正好能够填补这一空缺。

在王锦秋看来，“上海号”开行所秉持的初衷，一是立足于发挥市场决定性作用，起步阶段就明确走市场化道路；二是立足于发挥上海超大城市和长三角一体化发展的特殊优势，建立能够整合并提高全线路专业化程度和服务水准，尤其是做足回程货物文章的运营模式；三是立足于提升供给质量和经济发展质量，进一步开发特定货物，不断提高货品附加值，满足市场特殊需求，形成与航空、海运差异互补的运输模式。

“未来，东方丝路将继续全力服务本土外向型经济发展，不遗余力助推上海大物流体系建设，打造新时代国际开放门户枢纽新标杆，为‘一带一路’建设贡献上海力量。”王锦秋说。

(责编：王连香、李楠桦)

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