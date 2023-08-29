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2023年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周主场活动举行

2023年08月29日14:48 | 来源：人民网
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人民网北京8月29日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，8月28日，以“规范使用地图 一点都不能错”为主题，2023年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周主场活动在浙江德清举行。活动现场发布了2023年版标准地图和“规范使用互联网地图倡议书”。

自然资源部总规划师武文忠表示，自然资源部党组高度重视测绘法治建设和国家版图意识宣传教育，连续五年举办了测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动，通过共同努力，全民测绘法治意识、国家版图意识显著提升。自然资源部将准确把握新时代新征程测绘地理信息“支撑经济社会发展、服务各行业需求，支撑自然资源管理、服务生态文明建设”工作定位，更好统筹发展和安全，加快推进实景三维中国建设，奋力谱写测绘地理信息事业创新发展、转型升级的新华章，着力为数字中国建设打造统一的时空基底、为高质量发展提供丰富的数据要素保障、为地理信息产业发展营造优良环境、为构建新安全格局严守测绘地理信息管理底线。

据了解，今年是《测绘法》实施30周年，也是测绘法宣传日活动开展20周年。近年来，我国测绘地理信息事业在法治的保障下取得了令人瞩目的成就：测绘管理体制机制不断完善，《测绘法》确定的统一监督管理机制不断得到加强；现代测绘基准体系逐步完善，基础地理信息资源持续丰富，基础测绘公共服务加快转型，测绘服务保障能力明显提升；各级自然资源主管部门积极促进测绘成果共享与应用，促进测绘地理信息与自动驾驶、智慧交通、平台经济等新业态深度融合；陆续完善测绘资质、地图管理等政策制度，测绘行业监管不断加强。

(责编：杨曦、吕骞)
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