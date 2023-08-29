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我国将开展第三次海洋污染基线调查

2023年08月29日14:30 | 来源：人民网
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人民网北京8月29日电 （欧阳易佳）“第三次海洋污染基线调查于2023年全面开展，计划于2025年完成。”国家海洋环境监测中心主任王菊英在近日举办新闻发布会上介绍，此次调查以全国近岸海域和283个海湾为重点，以摸清我国管辖海域各类污染物本底、各海湾生态环境状况和人类活动影响等为主要目标，全面掌握海洋生态环境基本状况和变化趋势。

王菊英介绍，我们国家在1976年和1996年分别开展了第一次和第二次全国海洋污染基线调查。第三次海洋污染基线调查突出四个“更加注重”：调查范围更加注重近岸海域和283个海湾；调查手段更加注重采用卫星遥感、无人机航拍等高新技术；调查指标更加注重传统污染物和新污染物统筹；调查内容更加注重海岸线环境压力和生态影响调查等。

王菊英表示，今年以来按照第三次海洋污染基线调查总体工作部署和任务安排，从建章立制抓规范、凝聚合力抓落实、多措并举抓质量三方面高质量推进工作。

王菊英介绍，截至目前，已获取我国近岸海域754个点位的调查数据。下一步，将按计划继续推进调查任务，并做好多源数据资料收集和成果集成等工作。（实习生陈瑾对本文亦有贡献）

(责编：王震、吕骞)
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