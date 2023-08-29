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中央气象台发布台风蓝色预警

2023年08月29日14:07 | 来源：人民网
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人民网北京8月29日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，今年第9号台风“苏拉”（SAOLA）（强台风级）的中心今天上午8点钟位于台湾鹅銮鼻东南方向大约460公里的海面上，就是北纬18.6度、东经123.5度，中心附近最大风力有14级（45米/秒），中心最低气压为950百帕，七级风圈半径220-250公里，十级风圈半径80-90公里，十二级风圈半径50公里。

预计，“苏拉”将以每小时10-15公里的速度向北偏西方向移动，于31日早晨移入南海东北部海面，强度将再次增强，并逐渐向福建南部到广东东部一带沿海靠近，有可能于9月1日夜间到2日上午在广东东部一带沿海登陆（台风级或强台风级，35-42米/秒，12-14级），也有可能在广东东部近岸海面向西偏南方向移动。

8月29日14时至30日14时，巴士海峡、台湾海峡、台湾以东洋面偏南海域将有6-8级、阵风9-10级的大风，其中巴士海峡海域风力可达9-10级，部分海域风力可达11-13级，“苏拉”中心经过的附近海面的风力有14-16级、阵风17级及以上，请过往船只注意航行安全。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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