人民网北京8月29日电 （记者王连香）据中汽协会数据微信公众号消息，2023年7月，与上月相比，汽车商品进口金额微降、出口金额小幅增长；与上年同期相比，汽车商品进口金额小幅下降、出口金额快速增长。

图片来源：中汽协会数据微信公众号

2023年7月，汽车商品进出口总额环比增长3.4%，同比增长12.5%。其中进口金额环比下降1.7%，同比下降11%；出口金额环比增长5.4%，同比增长23.9%。

1至7月，全国汽车商品累计进出口总额同比增长15.7%。其中进口金额同比下降21.0%；出口金额同比增长38.7%。

此外，7月，在整车出口的前十位企业中，上汽出口量达8.8万辆，同比下降2.7%，占总出口量的22.4%。与上年同期相比，比亚迪出口增速最为显著，出口达1.9万辆，同比增长3.5倍；1至7月，整车出口前十企业中，从增速上来看，比亚迪出口10万辆，同比增长7.9倍；奇瑞出口47.1万辆，同比增长1.4倍；长城出口15.1万辆，同比增长94.7%。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经