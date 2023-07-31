原标题：人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进重庆

人民网重庆7月28日电 （记者何旭、刘政宁）近日，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进重庆。由人民网总网与人民网重庆频道共同组成的采访团相继深入重庆大足区、江津区、沙坪坝区，以及中新（重庆）多式联运示范基地、重庆物流集团、陆海新通道运营有限公司等，实地探访重庆在推进“一带一路”和西部陆海新通道建设的亮点与成效。

采访团在重庆物流集团采访。人民网记者 刘红摄

采访团在重庆大足区了解当地产业发展情况。曾英豪摄

采访团在陆海新通道运营中心采访。人民网记者 刘政宁摄

采访团在重庆国际物流枢纽园区采访。曾英豪摄

采访团在重庆大足宝顶山石刻采访。李波摄

活动期间，采访团聚焦大足区的五金产业发展和石刻文化保护、江津区和沙坪坝区在融入“一带一路”和陆海新通道建设等方面作出的探索和成效，以及对中新（重庆）机场商业合作项目、中新（重庆）多式联运示范基地、重庆国际物流枢纽园区、陆海新通道运营有限公司等建设的亮点进行了深入了解。此外，采访团还以“一辆陆海新通道班列”为主线，对内陆产品如何高效到达东南亚国家进行了采访和拍摄。

采访团在重庆海关所属渝州海关采访。人民网记者 刘政宁摄

采访团在重庆江津珞璜临港产业城小南垭铁路物流中心采访拍摄。李波摄

据介绍，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动分为国内和国际两个部分。其中，国内采访部分由人民网总网与地方频道共同完成，分别聚焦东西干线、西部陆海新通道、海上丝绸之路3条线路和各地中欧班列相关点位；国外采访部分，人民网与人民日报社国际部联合进行，走访亚非欧及南美的17个国家。

人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动启动仪式现场采访团队合影。人民网记者 翁奇羽摄

7月21日上午，本次报道活动启动仪式在人民网一号演播厅举行。启动仪式采用“主会场+分会场”形式，在北京设主会场，在广西南宁、内蒙古满洲里、江苏连云港、浙江宁波四地设立分会场。

(责编：王连香、李楠桦)

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