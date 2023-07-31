原标题：人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进云南

人民网昆明7月31日电 （记者李发兴）7月25日至28日，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进云南。由人民网总网与人民网云南频道共同组成的采访团相继深入昆明经济技术开发区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区，实地探访云南面向南亚东南亚辐射中心建设、推进“一带一路”和西部陆海新通道建设的成效与亮点。

采访团在中老铁路国际旅客列车上采访列车长。人民网记者 李发兴摄

采访团在中老铁路磨憨站编发稿件。人民网记者 刘红摄

采访团在中铁联集昆明中心站采访。人民网 王绍绍摄

记者在磨憨铁路口岸进境水果指定监管场地拍摄。人民网 方经纶摄

记者在磨憨口岸新边民互市场拍摄。人民网记者 李发兴摄

记者在磨憨铁路口岸采访。人民网记者 李发兴摄

采访团在磨憨口岸采访边民。人民网记者 李发兴摄

期间，采访团聚焦云南在跨境贸易和区域发展，中老铁路运营、人才培养、沿线产业发展，以及昆明托管磨憨，共建国际口岸城市等方面作出的探索和取得的成效。此外，采访团还围绕“民心相通”这一话题在昆明铁道职业技术学院采访、拍摄。

采访团在昆明铁道职业技术学院采访老挝学员。人民网记者 李发兴摄

采访团在磨憨口岸与南开大学暑期社会实践团成员交流。人民网记者 李发兴摄

采访团在磨憨曼庄村采访。人民网记者 李发兴摄

据介绍，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动分为国内和国际两个部分。其中，国内采访部分由人民网总网与地方频道共同完成，分别聚焦东西干线、西部陆海新通道、海上丝绸之路3条线路和各地中欧班列相关点位；国外采访部分，人民网与人民日报社国际部联合进行，走访亚非欧及南美的17个国家。

7月21日上午，本次报道活动启动仪式在人民网一号演播厅举行。启动仪式采用“主会场+分会场”形式，在北京设主会场，在广西南宁、内蒙古满洲里、江苏连云港、浙江宁波四地设立分会场。

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(责编：王连香、李楠桦)

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