原标题：报告：7月中国65城新房找房热度环比涨4.1% 购房者信心指数回升

中新社北京8月2日电 (记者 庞无忌)7月中旬以来，伴随中央和地方对房地产市场密集发声，楼市预期小幅回升。

58同城、安居客2日发布的2023年《7月国民安居指数报告》显示，7月份，中国重点城市新房找房热度、购房者信心指数以及反映二手房市场预期的房地产经纪人信心指数环比均有所回升。

图为7月14日，山西太原市民在售楼部选购商品房。 中新社记者 韦亮 摄

报告指出，2023年7月，中国65个重点城市新房找房热度环比上涨4.1%。其中，一线城市新房找房热度环比上涨7.5%，二线城市新房找房热度环比上涨3.7%，三四线城市新房找房热度环比上涨2.9%。

从具体城市来看，山东威海新房找房热度环比上涨24.2%，秦皇岛、乌鲁木齐、大连、贵阳、哈尔滨等城市新房找房热度环比涨幅超过10%。

58安居客研究院院长张波分析，7月份找房热度出现上涨态势主要因为近期支持政策加力的确定性增强，房地产市场供求格局变化也被充分关注。

7月一线城市新房找房热度涨幅较高。张波表示，此前一线城市楼市政策仅有微调，政策基调依然严厉，而下半年关键性政策出台的概率进一步加大，尤其是限购放松以及“认房不认贷”等相关政策落地的可能性较高。

7月份，购房者信心也有所复苏。报告指出，7月购房者信心指数为94.9，环比上涨1.8%；参与调研的意向购房者中，有42.7%的受访者认为8月份楼市、房价走势将基本持平。从二手房市场来看，7月房地产经纪人信心指数为94.5，环比上涨6.3%。有46.2%的经纪人认为二手房价格将基本持平；35.1%的经纪人认为二手房交易量将环比上涨。

值得注意的是，二手房挂牌量激增的趋势有所缓解。报告指出，7月份重点城市二手房市场新增挂牌房源量环比下跌3.1%。其中，北京、上海、广州均不同程度下跌。(完)

(责编：罗知之、吕骞)

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