人民网北京8月2日电 （焦磊）民宿管家、易货师、带货主播、电子竞技员、人工智能训练师……近年来，受产业结构调整、平台经济兴起和青年就业观念转变等因素影响，一批工作内容新颖、工作模式多样的新职业相继涌现，极大丰富了职业人才内涵，受到青年群体青睐。

日前，人民数据研究院联合趣丸科技发布《新青年 新机遇——新职业发展趋势白皮书》（以下简称《白皮书》）。《白皮书》聚焦“新职业”，综合运用大数据和人工智能等技术，从新职业利好政策、从业规模、职业特点等方面入手，描绘当前我国新职业发展现状，总结新职业成长过程中暴露出的痛点、难点、堵点，并综合分析结果提出针对性建议，以期助力新职业更为稳健地驶入发展快车道，实现人才培养和市场对接、与社会需求同步，为新职业的高质量发展贡献力量。

新青年青睐新职业 从业者年轻化特征凸显

何谓新职业？《白皮书》指出，从广义来看，一切伴随新技术、新业态出现而诞生的新型职业均可被视为新职业。狭义来看，人社部曾明确定义，新职业是指国家职业分类大典尚未收录的，但社会经济发展过程中已有一定规模从业人员，且具有相对独立成熟的专业和技能要求的职业。

《白皮书》研究显示，新职业越发受到新青年青睐。在从业意愿方面，青年群体从事新职业的兴趣持续高涨，对从事网络主播、网络配音员等新职业持积极态度。与之相对应，从用工企业方来看，新职业从业者年轻化特征凸显。据趣丸科技数据显示，与企业签约的新职业从业者当中，18-22岁占比最高，达到46%。年龄高于31岁的从业者数量相对较少，占比约两成。

新职业从业者年龄分布。图片来源：《新青年 新机遇——新职业发展趋势白皮书》

《白皮书》指出，广东省、河南省、江苏省、山东省和河北省五地的新职业从业者数量最多。虽然一线城市与新一线城市对新职业人才的需求更旺，但当前的新职业从业者，尤其是网络主播类从业者中，来自低线城市的青年群体仍是中坚力量。新职业的兴起，为中小城市新青年赋予了更多、更灵活的就业机会。

新职业成众多从业者就业新选择

近年来，人社部等多部门聚焦新职业发展，提供了良好的政策土壤。2022年12月，人社部发布《关于进一步做好职称评审工作的通知》，提出要动态调整职称评审专业，探索将大数据、区块链、云计算、集成电路、人工智能等新职业纳入职称评审范围。

据《白皮书》梳理，多省市因地制宜推出多项地方性支持政策。广东省人社厅在新职业推介、新工匠培育等方面持续发力，推出多项新职业人才服务举措，重点突破新职业技能评定问题，打造“新工匠”概念，提升了新职业从业者获得感与幸福感。江苏、重庆等省市也陆续启动相关青年培训计划，推动新职业不同岗位人才的培养。

《白皮书》指出，新青年群体对从事新职业的兴趣持续高涨，积极拥抱数字化浪潮。据人社部中国就业培训技术指导中心2020年发布的《新职业在线学习平台发展报告》数据显示，新职业供需市场紧俏，96%以上的职场人群希望学习新职业。全国总工会第九次全国职工队伍状况调查数据显示，全国职工总数约为4.02亿人，其中新就业形态劳动者有8400万人，占比约两成。

趣丸科技签约新职业从业者数量变化。图片来源：《新青年 新机遇——新职业发展趋势白皮书》

与宏观趋势一致，用工企业方新职业从业人数也在逐年攀升。趣丸科技数据显示，2019年9月以来，与企业签约的新职业从业者人数稳健增长，截至目前，企业已累计提供近90万个新职业就业机会，为新青年提供施展才华的舞台。

新产业催生新职业机会 电子竞技蓬勃发展

《白皮书》指出，新职业与新产业相伴而生。近年来，电竞经济、网络直播、AI技术等热潮席卷全国，并由此衍生出多条完整的产业链，吸纳了一大批上下游新职业从业者，极大地丰富了青年群体的就业选择。人民数据研究院数据显示，近一年来，网络配音员、陪诊师、上门厨师/上门遛狗师、助浴师、塔罗师等新兴职业舆论关注度较高。

新兴职业热度指数。图片来源：《新青年 新机遇——新职业发展趋势白皮书》

《白皮书》显示，在众多新职业机会中，电子竞技产业发展势头强劲。数据显示，2022年，我国电子竞技产业收入达1445.03亿元，电子竞技用户规模约4.88亿人，产值规模、用户人数、发展速度等方面稳居世界第一位。电竞行业的快速扩张，使得行业存在较大的人才缺口。人社部《电子竞技运营师和电子竞技员就业景气现状分析报告》显示，预计2020-2025年，电子竞技员人才需求量近200万人。趣丸科技相关负责人曾表示，未来将打造“选拔+培训+就业”一体的人才培养闭环模式，助力电竞从业者的个人职业发展，推动电竞产业健康可持续发展。

《白皮书》认为，从不同行业来看，无论是智能制造等生产技术类新职业，还是文娱等行业，都因快速增长的市场需求而存在较大的人才缺口。面对需求量激增的新职业，企业与高校也应积极采取措施，响应国家政策，结合其自身特点，通过增强校企之间的沟通与合作，不断优化新职业人才的培养方式，为优秀人才的供给提供更多支撑。（实习生杨家珏对此文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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