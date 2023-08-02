人民网记者 夏晓伦

“用户无需穿戴任何设备，不需改变生活习惯，即可实现无感、持续的监测，可以大大提升用户的使用体验和依从性。”

“基于自研专利技术，聚焦睡眠调节场景闭环，赋能用户个性化的睡眠精力管理，让用户睡得更快、睡得更香、精力充沛。”

“使用特定作为包材，不仅可以解决包装设计的痛点，还能提升产品品质的同时兼具良好的阻隔性，给消费者更好的体验……”

在近日举行的OPPO 2023年度“微笑提案”中国区路演活动中，最终评选出5个项目进入全球决赛路演。据了解，在此次入选的15个项目中，“绿色未来”课题方向占比41%，“科技为人”课题方向占比59%，与上届相比，本届团队技术与商业成熟度更高。

近年来，我国科技事业加速发展，从衣食住行到上学就医，民生科技领域取得显著成就。如今，科技的发展也正在激发企业的新活力，也在为企业的数字化转型提供新机会，科技推动服务民生，赋能美好生活。

“我们的出发点不是为了取得商业回报，首先是考量做这件事的社会价值，其次是考量它的创新性。很多创新点未必在短时间内能够落地，但是我们希望持续地做下去，希望创新持续地演进下去。在三五年甚至更长的的时间内才能落地，但是社会价值和产品价值是巨大的。”在谈到OPPO可持续发展战略，OPPO健康实验室负责人曾子敬如此表示。

如今，以ESG(环境、社会和公司治理)为代表的可持续发展目标，正加速成为企业的“必答题”，也成为了中国企业可持续发展的“风向标”。以资本市场为例，作为上市公司“第二财报”，近年来掀起了ESG“信披潮”。中国上市公司协会数据显示，超过1700家上市公司单独编制并发布2022年ESG相关报告，占比34%。较上年的1112家ESG披露企业，净增近600家。

当前，越来越多的中国企业开始制定ESG策略，并发布相关ESG数据；一些机构和部门也陆续推出相应的ESG报告；国际上，企业ESG话题的媒体报道亦呈现增长态势，表明了公共话语、利益相关者对ESG的高度关注趋势。

以OPPO研究院科创赋能平台“微笑提案”为例，本届项目的“科技为人”课题，主要征集智慧健康与科技无障碍相关的技术、产品、服务，如：健康算法、硬件传感器创新、新形态健康产品、无障碍辅助科技、适老化科技等创新解决方案。

这一课题方向上有10个提案入选中国区路演，覆盖了健康、无障碍与适老化设计等领域。通过创新技术解决方案与智能终端的融合，帮助视障人群可以更便利的生活和工作、让老年人可以享受全天候的服务、让睡眠与健康可以被守护、让寻亲者不再孤单。

本届项目的“绿色未来”课题，是基于 OPPO 发布的 2050 年自身运营实现碳中和目标，征集环境保护、低碳发展相关并可应用于消费类电子产品的创新技术解决方案，如：新能源、新材料、环保包装、绿色生产工艺、电子产品回收再利用、低碳数字化管理等创新方案，从而降低电子产品生产或使用对环境的影响。这一课题方向上有5个项目入选中国区路演，其中包括碳排管理、循环利用、能源替代、新材料等创新产品与解决方案。

有专家表示，当前，我国正在加快建设世界一流企业，ESG所倡导的创新生态、可持续发展模式则是世界一流企业的主要特征，是增强企业核心竞争力的重要手段。

“‘致善创新’不仅仅是一个理念，更是我们坚定追求的目标。”曾子敬说，“我们与科创同行者们将继续致力于科技创新和可持续发展，让更多人感受到致善科技带来的美好。”

(责编：孙红丽、吕骞)

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