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“绿色明珠”丨卡洛特水电站造福当地居民

周晶
2023年08月02日14:06 | 来源：人民网-强国论坛
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原标题：“绿色明珠”丨卡洛特水电站造福当地居民

　　视频制作：龙飞

　　正值高温酷暑时节，巴基斯坦电力需求巨大。

　　在巴基斯坦卡洛特水电站的主控室里，一个跑满水电站各项数据的LED大屏正在运行着，几名中国和巴方工作人员紧盯着大屏，对数据进行统计、计算和分析。主控室外，四台水轮发电机组飞速运转，将水流转化为电能，为巴基斯坦绿色可持续发展注入新动力。

　　在巴基斯坦的水电站项目中，由中国三峡集团为主投资方投资建设的卡洛特水电站占据了多个第一，它不仅是“一带一路”首个大型水电投资建设项目，也是中巴经济走廊首个水电投资项目，同时是丝路基金成立后投资的首个项目。

卡洛特水电站为巴基斯坦带来了清洁的能源和可持续发展机遇。（三峡集团供图）

　　卡洛特水电站为巴基斯坦带来了清洁的能源和可持续发展机遇。（三峡集团供图）

　　卡洛特水电站位于巴基斯坦杰赫勒姆河上，项目总投资约17.4亿美元，总装机72万千瓦，年均发电量32.06亿千瓦时，可满足当地500万人口用电需求。

　　今年6月29日，巴基斯坦卡洛特水电站实现安全运行一周年，累计发电量36.4亿千瓦时，相当于节约标准煤约159万吨，减排二氧化碳约398万吨。

　　“卡洛特水电站项目是巴基斯坦首个完全使用中国技术和中国标准建设的水电投资项目。”卡洛特项目巴方电力工程师穆罕默德·阿克巴对记者说，我有幸见证了中国技术在卡洛特水电站项目的广泛运用，这个项目有效缓解了巴基斯坦电力供需矛盾，进一步优化了巴基斯坦的能源结构，助力绿色发展。

　　记者了解到，在卡洛特项目施工期的巴基斯坦工程师和技术工人大多来自于水电站所在的旁遮普省和周边省份，除了小部分人具有水电站建设经验之外，大部分工人都是在中国工程师和技术工人手把手的指导下，逐渐掌握了相关技术，而他们也成为了中国标准和中国技术最好的践行者和推广者。

　　2017年12月起，三峡集团-巴基斯坦奖学金计划开始实施，资助巴基斯坦学生到中国留学深造。

　　“中国的学习氛围很好，能去中国学习电气工程，对我来说是特别棒的一个机会。”因为成绩优异，毕业后拉贾·谭泽维被优先选拔到卡洛特水电站工作。“刚来的时候，我对这个项目一无所知，也不知道如何操作或做任何事情。但现在我知道了关于这个项目的所有事情，可以自己去做了，这都离不开中国老师的帮助。”

　　卡洛特项目高级公关经理穆阿兹·阿万说，当地人可以从中国人身上学到很多东西。因为中国人在建设、运维大型水电站项目上比我们拥有更先进的技术、体系和经验，这对巴基斯坦的工程师、工人来说是非常好的学习机会。

　　为改善卡洛特水电站附近居民的生活条件，三峡集团与项目所在地政府深入合作，在当地建设了小学、医院、公路等各类设施。

　　14岁的伊南住在卡洛特水电站附近的村子里。修路前，从他家到学校需要走40多分钟，而且崎岖不平，尤其是下雨天，更是走的深一脚浅一脚，而现在只需要5分钟就能走到学校。

　　“爸爸妈妈现在很放心我自己上下学。”伊南告诉记者，新学校没有修建前，大家都是坐在地上听课、写作业，“我们有了自己的桌椅，老师也有了专门的办公室和休息室，现在去上学真是件开心的事。”（石晶、龙飞对此文亦有贡献）

(责编：王连香、李楠桦)
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