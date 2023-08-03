本报记者 李心萍

图①：6月13日，安徽省合肥市，引江济淮工程淠河总干渠渡槽。

陈三虎摄（影像中国）

图②：5月17日，四川省凉山彝族自治州，第五十六颗北斗导航卫星在西昌卫星发射中心成功发射。

杨志远摄（新华社发）

数据来源：交通运输部、水利部、国家统计局、国家能源局

5月23日，贵州省贵阳市，建设中的国家电投数据中心项目。

新华社记者 陶 亮摄

近日召开的中共中央政治局会议强调：“推动经济实现质的有效提升和量的合理增长”“更好发挥政府投资带动作用”。

今年以来，各地区各部门充分发挥投资的关键作用，加快实施“十四五”重大工程。上半年，全国基础设施投资同比增长7.2%，拉动全部固定资产投资增长1.5个百分点，有效激发我国超大规模市场的需求潜力，有力推动我国经济平稳健康可持续发展。

——编 者

从浩瀚海边到雾霭山巅，从广袤平原到茫茫沙漠，一项项国家重点工程建设正酣，为经济恢复增长注入持久动力。上半年，全国基础设施投资同比增长7.2%，拉动全部固定资产投资增长1.5个百分点。

重大工程牵引，扩大有效投资

今年以来，交通、能源、水利、农业、信息等领域重大工程铿锵突进，为稳投资、稳增长发挥了关键作用。

中央企业挑大梁，一批新项目落地，增加有效投资。

铁路工程建设按下“快进键”——

东方枢纽上海东站地下基础施工有序推进，贵南高铁贵州段开始按图行车试验……2023年，全国铁路预计投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里。上半年，全国铁路完成固定资产投资3049亿元，同比增长6.9%，带动铁路运输业投资增长20.5%。

能源工程建设跑出“加速度”——

中国海油宣布，渤海亿吨级油田——垦利6—1全面投产；中国华能领投陇东新能源基地风光一体项目，进展顺利……国家统计局数据显示，上半年太阳能发电投资增长84.4%，风力发电投资增长16.0%。

政府投资激励，央企投资带动，有效激发民间投资。

6月30日23时58分，全国首个“风火打捆”外送新能源大基地项目——华能上都百万千瓦级风电基地项目全容量并网。项目总投资108亿元，依托上都电厂372万千瓦火电，建设200万千瓦风电，实现火电和风电协调优化。

“华能上都百万千瓦级风电基地项目由多家整机企业共同参与建设，其中三一重能成功中标120台5兆瓦风电机组。”三一重能有关负责人说。为进一步扩大产能，今年3月，三一重能在新疆哈密启动大兆瓦智能风电装备制造产业园建设，项目投资近15亿元。

国家统计局数据显示，上半年，计划总投资亿元及以上项目（以下简称“大项目”）投资同比增长10.9%，比全部投资高7.1个百分点；对全部投资增长的贡献率比1—5月提高10个百分点，大项目投资带动作用明显增强。

重大工程带动，促就业惠民生

重大工程建设，涉及众多上下游行业企业，不仅能发挥稳投资的重要作用，还能有效促就业惠民生。

鼓励属地用工，吸纳群众就业。

6月8日起，昌景黄（南昌—景德镇—黄山）高铁全线进入静态验收阶段。昌九城际铁路公司总工程师张捍东介绍，昌景黄高铁沿线尤其是鄱阳、余干等地农业人口较多，农闲时期劳动力务工需求较为旺盛。铁路建设期间，用工全面向属地倾斜，据不完全统计，仅高铁施工用工就超过10万人次。

据统计，上半年，仅水利项目施工就吸纳就业138.34万人、发放就业人员工资213.08亿元，其中农村劳动力103.24万人、发放工资146.95亿元。

实施以工代赈，帮助群众增收。

引江济淮工程，输水线路总长723公里，工程建成后，将成为平行于京杭大运河的第二条江淮运河通道。自2017年年底开工以来，累计增加农民工收入超过16.2亿元，有效助力地区经济社会发展和农民增收。

国家发展改革委在6月中旬已累计下达2023年度以工代赈中央投资计划78亿元的基础上，大幅新增31亿元以工代赈中央预算内投资下达22个中西部省份，共支持地方实施559个以工代赈项目建设，将吸纳近10万农村脱贫人口和其他低收入群体参与工程项目建设，发放劳务报酬超过10亿元，劳务报酬占中央投资比例达33%，人均增收1万余元。

补齐民生短板，增进民生福祉。

彩云之南，滇中引水工程建设再提速。这项总投资780.48亿元的特大型跨流域调水工程，输水总干渠长度超过664公里，从水量相对充沛的金沙江干流引水至滇中地区。

“滇中引水工程建成后可有效缓解当地城镇生产生活用水矛盾，改善农业生产条件，约1200万群众将受益。”云南省滇中引水工程有关负责人说。

灌渠穿行沃野，大坝拔地而起。上半年，全国新开工水利项目1.76万个、投资规模7208亿元；完成水利建设投资5254亿元，同比增加18.1%，有效提升了流域防洪减灾、保障供水、复苏河湖生态等能力。

重大工程领跑，助力地区发展

重大工程往往兼具公共性、通用性、基础性的特点，建成投运后能够影响更多行业，以更显著的协同效应和乘数效应，助力地区发展。

重大工程，保障和促进经济发展的“压舱石”。

以昌景黄高铁为例，项目总投资485.7亿元，其中，工程投资456.9亿元，动车组购置费28.8亿元。据不完全统计，仅昌景黄高铁江西段站前工程，就采购地方石料共计1066.3万吨、砂共计732.8万吨。昌九城际铁路公司计财部主任黄小新说，截至目前，各参建单位在建设过程中已累计向税务部门缴纳各项税费1.2亿元。

重大工程，优化区域生产力布局的“先手棋”。

西部陆海新通道建设的持续推进，有力衔接了长江经济带和“一带一路”建设，为西部地区互联互通和对外开放带来新机遇。上半年，重庆经西部陆海新通道运输货物6.6万标箱，同比增长20.9%。

“依托中欧班列和西部陆海新通道，西部省份成为对外开放的桥头堡，现代物流、出口贸易等产业加速发展，经济增长呈现强劲势头。”重庆交通大学经济与管理学院教授任晓红说。

展望全年，重大工程在稳投资、促增长方面仍有较大潜力。国家发展改革委数据显示，上半年共审批核准固定资产投资项目91个，总投资7011亿元。其中，审批68个，核准23个，主要集中在能源、高技术、交通、水利等行业。

《 人民日报 》（ 2023年08月03日 10 版）

(责编：白宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经