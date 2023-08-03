人民网记者 王连香

磨面、和面、醒面、搓条、上面……在陕西省榆林市，提起传统手工挂面，人们首先会想到吴堡县的手工空心挂面。

让“指尖技艺”转化为“指尖效益”，凭借着手工挂面非遗传承人独特的制作工艺，吴堡挂面细若发丝、口感顺滑，已成为当地极具特色的富民产业，目前已销往全国各地。

挂面厂工人正在制作挂面。人民网记者 王连香摄

“如今，挂面厂通过务工、分红和脱贫户专股等形式带动东庄村全村284户农户、71户脱贫户及周边村脱贫人口受益。”吴堡县寇家塬镇东庄村手工空心挂面厂负责人王艳军介绍，2020年全村村民通过在挂面厂务工总收入就达到了80余万元。

一位年近60岁的阿姨告诉记者，挂面厂招工不要求年龄，经过培训，现在她已经能熟练掌握手工挂面加工制作的多个环节，每天大概能有120元的固定收入。

实施乡村振兴战略，关键要找准发展重点。据了解，近年来，国家能源集团在实施乡村振兴产业项目中，因地制宜，助力吴堡县等多个贫困县，不断探索生产发展和生态绿色之路。

国家能源集团神东煤炭挂职吴堡县副县长李升说：“一把手工空心挂面、一颗青梨，小企业就能释放大能量，为附近村民带来就业机会，让群众在家门口就能增收致富，为百姓带来实实在在的幸福感和获得感的同时，铺就了乡村振兴之路。”

青梨基地果树上的幼果。人民网记者 王连香摄

“我们这的青梨皮儿薄水多，一口咬下去就像在喝果汁。”吴堡县乡村振兴局局长宋宏文介绍，吴堡示范基地的青梨，今年已经有很多果树挂果了。预计到盛果期，每亩地收入能达到3万元，计划于2026至2036年开始，按每年总产值12%的分红标淮向村集体进行分红。

青梨产业基地位于吴堡县宋家川达连坡村，是国家能源集团实施产业帮扶的重点项目。村里的工作人员对记者表示，达连坡村常住人口90余人，从事青梨产业务工的农户占到近三分之一。2022年共发放了务工工资近60余万元，已成为本村农民增收致富的支柱产业。

吴堡县沿黄生态林。人民网记者 王连香摄

好生态带来好生活。据吴堡县副县长王娜介绍，吴堡县在发展现有产业的同时，还将大力发展沿黄生态林项目，在改善生态环境的同时，预计能给周边300余农户带来一定的经济效益。后期项目建成后可有效增加林草植被，对防风固沙、保持水土、涵养水源、净化空气等都将起到推动作用。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经