人民网北京8月3日电 （许维娜、实习生张思锐）现代煤化工是指以煤为原料，采用先进技术和加工手段生产替代石化产品和清洁燃料的产业。持续推动现代煤化工产业健康发展，有助于推进形成与传统石化产业互为补充、协调发展的产业格局。

结合《现代煤化工产业创新发展布局方案》（以下简称《方案》）实施情况以及产业发展面临的新形势、新任务，近期，国家发展改革委等六部门发布了《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》（以下简称《通知》），从项目管理、规划布局、创新发展、绿色低碳、安全环保等方面进一步明确了产业发展思路和重点工作任务。

中国石油和化学工业联合会煤化工专委会副秘书长王秀江表示，《通知》作为《方案》的延续和重要补充，不是为了限制产业发展，而是为了更好的适应新时期产业发展所面临的新形势新任务。

《通知》强调要从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量，重点把好项目准入关。要规范管理，健康发展。王秀江认为，文件的出台体现了现代煤化工产业发展应立足煤炭作为我国主体能源地位，明确优先保障民生需求，为推动现代煤化工产业健康发展做好了顶层设计。

在战略布局和引导发展方面，《通知》强调了要进一步强化对现代煤化工产业的规划布局引导，对存量项目要优化升级，对增量项目要集约化发展，优先布局在要素条件有保障的地区。对此，王秀江认为，这将进一步明确了现代煤化工产业布局的基本原则，有助于优化全国石化化工重大生产力布局，推动集约集聚发展，促进高质量项目科学合理落地，推动现代煤化工产业持续高质量发展。

“《通知》还进一步强调了科技创新在支撑现代煤化工产业健康发展方面的重要作用。”王秀江表示，这充分体现了创新是引领发展的第一动力，有助于现代煤化工产业加快关键技术装备和工控系统自主化进程，推动产业技术创新升级和实现高端化发展。

“《通知》充分体现了绿色低碳的发展理念，有助于推动现代煤化工产业能效、水效持续提升，助力实现碳达峰目标。”王秀江认为，这意味着现代煤化工产业要加快向绿色低碳方向发展，稳步提升现代煤化工绿色低碳发展水平。

《通知》强调要严把项目安全、环保准入关口，进一步加强安全环保监管。王秀江表示，这意味着要强化本质安全和加强源头污染防控，进一步明确了现代煤化工项目的安全、环保准入要求，对加快构建安全、绿色、稳定的现代煤化工产业体系具有重要指导作用。

为了确保项目合理、合规、合法、规范建设，王秀江称，《通知》还明确了有关部门、地方、中央企业的责任分工和项目管理程序，强化加强事中事后监管，推动各方形成工作合力，有效遏制“两高一低”项目盲目发展，不断提升产业发展质量。

(责编：王连香、吕骞)

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