图为恒力150万吨/年乙烯项目装置区。新华网发(受访者供图)

新华网沈阳8月1日电（关溪涓 刘舒）营商环境是企业生存发展的土壤，“土质”好不好，企业最有发言权。近年来，辽宁省相继出台促进经济发展、优化营商环境的政策措施，激发市场主体活力，推动民营经济发展实现加速跑。

数据显示，截至6月末，辽宁省市场主体发展到489.96万户，同比增长6.88%。目前，全省实有民营经济经营主体458.9万户，占经营主体总量的95.9%。不断壮大的民营经济不但成为稳住经济基本盘的底气和韧性所在，更为经济高质量发展提供了源源不断的内生动力。

优环境 让更多民营企业落地生根

位于辽宁自贸试验区沈阳片区的华狐（中国）直播电商基地，投资规模5亿元，拥有现代化直播间200多个。作为深耕辽宁多年，见证了辽宁营商环境改善、政务服务优化的受益者，华狐集团副总裁、电商负责人吴润枭表示：“在企业发展过程中，得到了政府各方面的扶持，这是我们选择将项目落地辽宁的主要原因。”

图为华狐（中国）直播电商基地。新华网发

“过去我们是自己去税务局咨询政策，现在工作人员直接来到基地，为企业理清思路。而且，政府部门经常帮我们对接上游供应企业，始终关心企业的发展，让我们很暖心。”吴润枭说。

近年来，针对企业经营期间遇到的堵点难点问题，立足经营主体实际需求，辽宁省研究制定优化营商环境推动改革创新实施方案，建立完善定期调度制度，持续推动各项改革创新任务落实落地，让更多民营企业敢投敢闯敢干。目前，63项改革任务中，已取得阶段性成果56项，占比88.9%。

相关部门工作人员来到辽宁牧龙科技有限公司，了解企业诉求。新华网丁成玉摄

与此同时，为畅通沟通渠道，辽宁省常态化开展企业家座谈会、营商下午茶等政企沟通活动，征集市场主体意见建议，协调解决问题，开通“政企直通车”服务平台。截至目前，平台上已有7万名服务管家为168万户中小微企业和个体工商户提供政策咨询、金融撮合、法律服务等专属服务。

出政策 为民营经济发展保驾护航

除了良好的营商环境，民企活力的释放，离不开政策红利的滋养。

今年，沈阳市出台了《沈阳市促进民营经济高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》《沈阳市促进民营经济高质量发展若干政策措施》《沈阳市构建新发展格局打造高质量营商环境行动方案》等政策，其中不乏全省首创、全国领先的创新之举。经测算，这些政策将提供支持企业发展的各项财政资金约9亿元，为企业减免、缓缴、返还各类费用超35亿元。

今年3月，大连发布了《关于建立民营经济健康发展服务保障机制的实施意见》，从建立权益保护机制、政策服务机制、诉求办理机制等7个方面出台19项举措，持续优化民营经济发展环境。

优化市场准入及监管服务环境、创新搭建服务载体……近年来，辽宁省各地各部门出台多项举措，狠抓政策落地，把“大礼包”送到企业手中。

工人在阜新劲达精密机械有限公司生产车间工作。新华社记者龙雷摄

据了解，辽宁省实施培育壮大个体工商户三年行动，在全国率先开展分型分类精准帮扶试点，制定发布23条扶持培育政策措施。深化政银企战略合作，提级打造“千亿送贷”融资平台，推动解决融资难问题。

据统计，今年上半年，辽宁省新登记市场主体38.5万户，同比增长19.11%，超过全国平均水平6.42个百分点，其中，私营企业8.04万户，同比增长5.2%，个体工商户29.79万户，同比增长23.77%。

强创新 助力民营经济提质增效

走进大连达利凯普科技股份公司成品检验车间，精密测试仪器正在高速运转，检测带上，一排芝麻粒大小的“器件”向前滑动。这些“小器件”便是有着“电子工业大米”之称的射频微波多层瓷介电容器，其广泛应用于通讯、医疗、轨道交通、半导体、航空航天等众多高端制造领域。

为寻求关键技术上的突破，企业在政府的支持下，投入全部研发精力，在近20道产线工序上追根溯源，经过潜心研究，材料改善和技术优化为达利凯普赢得了市场，产品不仅顺利通过国内外客户的验证、实现批量稳定供货，还填补了国内高端电子元器件领域的技术空白。

科技创新是经济高质量发展的“核心动力”，在辽宁，像达利凯普这样的科技创新型企业还有很多。

工人在大连达利凯普科技股份公司生产车间工作。新华网发

近年来，通过不断健全优质中小企业梯度培育体系，完善中小企业公共服务体系，辽宁省专精特新企业发展不断强化，呈现出深耕细分领域时间长、市场份额较大、具有配套“专家”、主导产品竞争力较强、技术创新能力较强等特点。同时，针对不同发展阶段的中小企业，工信部门通过开培训、搞调研、走现场、送政策、做服务，为企业精准对接技术、人才、资金、管理、法律等专业服务资源。

数据显示，截至目前，辽宁省共有国家级专精特新“小巨人”企业296户，省级“专精特新”中小企业1979户，创新型中小企业2432户。

搭平台 推动民营经济高质量发展

今年以来，辽宁省先后召开全省优化营商环境建设大会、全省民营企业家座谈会、全省民营企业家代表早餐会，助力民营经济实现高质量发展。

“通过这些活动，面对面听取我们的意见建议，现场为企业解读政策、回应需求，增强了我们民营企业家坚持高质量发展的信心和士气。”大连光洋科技集团有限公司总经理、科德数控股份有限公司董事长于本宏说。

同时，辽宁省商务部门积极推动会展业发展，并举办大型招商活动，为民营企业提供良好的展示交流的平台，助力民营企业开拓国内外市场。

今年上半年，辽宁省商务厅成功举办长三角、京津冀招商引资促进周活动，推动辽宁同长三角、京津冀地区企业的交流合作。其中，在京津冀招商引资促进周活动期间，辽宁省商务厅举行了数字产业对接洽谈会，吸引大批京辽两地数字产业代表参会洽谈。活动中，各市包装推介项目490个，对接洽谈项目349个。

4月8日，参展商在2023中国中小企业发展大会“专精特新”中小企业展览会上向观众介绍产品。新华社记者 龙雷 摄

为民营企业发展搭建交流平台，打通渠道，是辽宁省各级政府部门责任和担当，也是带动民营经济实现高质量发展的重要一环。

据了解，辽宁省政府与网络安全龙头企业奇安信集团共同推进的“四中心 一生态”建设已初见成效，各地网络安全运营中心建设工作正在稳步推进。据统计，在助力“数字辽宁、智造强省”的过程中，奇安信在辽宁的年产值超过2亿元。

近期，又一项招商邀商力度大、针对性强的大会将在辽宁举行——8月2日至4日，“全国知名民企助力辽宁全面振兴新突破高端峰会”将在沈阳举办。峰会期间，将举办先进制造业、农业产业、新能源产业、文化旅游产业、冶金新材料产业等五个专题活动，届时600余家全国知名企业将云集辽宁，共谋发展。

为让大会取得实实在在的成效，辽宁省将建立招商项目、目标企业及项目对接等台账，此外，还将建立签约项目跟踪机制，持续三年跟踪项目的落地建设、开工达产、见效获利、创新发展等方面情况，以最优的营商环境和全方位的服务，推动企业在辽宁实现发展壮大。

新时代新辽宁新气象。民营企业战略地位更加突出，民营企业发展环境持续优化，民营企业发展活力不断涌现。“山海关不住，投资到辽宁”正在成为民营企业家的广泛共识，“诚招天下客，信聚四海财”正在成为辽宁的不懈追求。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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