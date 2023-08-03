黄盛

日前在成都开幕的第31届世界大学生夏季运动会（以下简称“成都大运会”），使用了中文域名“成都大运会.网址”，方便各界网友通过浏览器地址栏输入即可直达访问官网。与此同时，成都大运会官方还注册了30余个与之相关的中文域名.网址。

业内人士认为，中文域名.网址为成都大运会提供了更直接、更亲民的线上入口。在网络经济时代，人们习惯使用他们熟悉的语言进行在线交流和搜索。对于中文用户来说，使用中文域名可以消除语言壁垒，使其更容易识别、记忆和访问。用户可以通过输入中文域名品牌网址来访问网站，提升上网体验。与此同时，中文域名.网址是品牌、商标在网上的重要体现形式，属于网络知识产权范畴，所以中文域名对数字平台的知识产权保护尤为重要。

互联网域名系统国家工程研究中心主任毛伟对此表示，互联网丰富多彩的应用离不开互联网基础技术的支撑，域名是其中的网络根基。“新一代信息技术的发展推动了网络基础设施的升级和数字经济的繁荣，域名系统作为网络根基，亟需升级。”毛伟说。

也有业内人士表示，中文域名在平台经济中一方面担当着品牌保护的角色，通过合理注册和使用中文域名，防止侵权和损失；另一方面，承担着网络品牌推广的责任，以提升市场影响力。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经