人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

成都大运会使用中文域名 保护数字平台知识产权

黄盛
2023年08月03日14:09 | 来源：人民网
小字号

日前在成都开幕的第31届世界大学生夏季运动会（以下简称“成都大运会”），使用了中文域名“成都大运会.网址”，方便各界网友通过浏览器地址栏输入即可直达访问官网。与此同时，成都大运会官方还注册了30余个与之相关的中文域名.网址。

业内人士认为，中文域名.网址为成都大运会提供了更直接、更亲民的线上入口。在网络经济时代，人们习惯使用他们熟悉的语言进行在线交流和搜索。对于中文用户来说，使用中文域名可以消除语言壁垒，使其更容易识别、记忆和访问。用户可以通过输入中文域名品牌网址来访问网站，提升上网体验。与此同时，中文域名.网址是品牌、商标在网上的重要体现形式，属于网络知识产权范畴，所以中文域名对数字平台的知识产权保护尤为重要。

互联网域名系统国家工程研究中心主任毛伟对此表示，互联网丰富多彩的应用离不开互联网基础技术的支撑，域名是其中的网络根基。“新一代信息技术的发展推动了网络基础设施的升级和数字经济的繁荣，域名系统作为网络根基，亟需升级。”毛伟说。

也有业内人士表示，中文域名在平台经济中一方面担当着品牌保护的角色，通过合理注册和使用中文域名，防止侵权和损失；另一方面，承担着网络品牌推广的责任，以提升市场影响力。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
成都大运会使用中文域名 保护数字平台知识产权
　　日前在成都开幕的第31届世界大学生夏季运动会（以下简称“成都大运会”），使用了中文域名“成都大运会.网址”，方便各界网友通过浏览器地址栏输入即可直达访问官网。与此同时，成都大运会官方还注册了30余个与之相关的中文域名.网址。…
把握数字经济发展核心竞争力 多方共商算力产业未来发展方向
　　人民网北京8月3日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）新一代电子信息产业的崛起加速了千行百业的数字化转型。随着对数据资源储存、计算和应用需求的增加，算力基础设施正在成为数字经济蓬勃发展的有力支撑。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部