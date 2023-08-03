人民网北京8月3日电 （欧阳易佳）8月3日，在中国气象局召开的新闻发布会上，2022年《中国极地气候变化年报》（以下简称《年报》）首次发布。中国气象局科技与气候变化司副司长张兴赢表示，这份由中国气象局组织编写的《年报》提供了极地气温、极端天气气候事件、海冰、主要温室气体、臭氧总量等多方面的最新观测事实措施和长期变化趋势评估结果，科学客观地反映极地气候变化的基本情况。

新闻发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

极地——全球气候系统的稳定器

一直以来，极地被喻为全球气候系统的稳定器，在全球大气环流和天气气候的形成，南北两半球的热量、动量和水份交换中，起着十分重要的作用。

《年报》显示，极地气温变化显著，北极在最近40多年来增温加速，其整体升温速率在1979年至2022年期间达0.63℃/10年，是同期全球升温速率（0.17℃/10年）的3.7倍。2022年，北极整体平均气温比较常年偏高1.10℃；南极气温相较于气候平均变化不大。

《年报》指出，自20世纪70年代以来，南极海冰范围经历了长期缓慢增长后在2014年开始快速减少，我国自主的风云三号极轨系列气象卫星资料显示，南极海冰范围2022年2月和9月的月平均值较常年平均偏小23.84%和2.96%，其中夏季海冰范围创历史最低值。

对全球天气气候及国民经济可持续发展产生显著影响

极地是全球气候变化的敏感区和放大器，其气候和大气环境变化对全球的天气气候及国民经济可持续发展都会产生显著影响。

中国气象科学研究院全球变化与极地研究所所长丁明虎介绍，目前，全球气候变暖已导致北极海冰快速消融、格陵兰冰盖融化、冰架崩解加剧；西南极地区也朝着类似北极的方向在变化发展；东南极地区相对比较稳定。这些现象已经导致极地生态系统发生显著改变，比如说磷虾的高产区受到南极海冰变化影响发生了迁移；极地影响也已从极地扩散至全球。

“另一个极地气候变化的全球影响就是北极航道的逐步开通，北极东北航道目前已允许商船在夏季通航，使得东亚和北欧的海上航程缩短了大约40%到50%，这对全球经济和航运都有重大影响。”丁明虎说。

为全球气候治理提供了中国智慧

目前，中国气象局在南北极地区有哪些气象站？这些站点发挥了怎样的作用？

丁明虎介绍，自1981年开始，中国气象局就开展南北极气象的观测和研究工作。经过40多年的努力，中国气象局与中国极地研究中心、国家海洋环境预报中心、中国科学院冰冻圈科学国家重点实验室等单位，在南极联合建设了20多个气象站，其中8个已成为国家基本站。“20多个站看起来不是很多，但是目前全世界在南极地区目前大约有160个气象站，我们国家的数量排到第二，我们在南极观测已经达到16年，发展速度仅次于美国。”

“这些站点通过开展包括气象、辐射、臭氧洞、温室气体等多方面的观测，长期持续观测，为我们认识南极和北极的自然状况提供了最基础也是最重要的数据，支撑了我国在大气、海洋、冰冻圈等学科的发展。”丁明虎说，“南北极地区的气候变化关系到全人类的命运，作为少数有能力在极地超低温地区开展长期观测的国家，我们自己观测为全球气候治理，正确应对气候变化提供了中国智慧，体现了中国的社会担当。”

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经