新华社“雪龙2”号8月3日电（记者魏弘毅）近日，由自然资源部组织的中国第13次北冰洋科考进入大洋科考作业阶段。其中，实验室作为科考作业的一线部门，在科考工作中发挥重要作用。

实验员刘丛舒告诉记者，“雪龙2”号极地科考破冰船的实验室基本能满足所有北冰洋科考的设备需求。不同的实验室分区，对应着不同种类的科考作业项目——

物理实验室：配备了万米测深仪、多普勒海流剖面仪、鱼探仪、自动气象站等探测设备。物理实验室可以监测到船上几乎全部实验设备，因此可称之为实验室的“心脏”。

第一通用实验室：主要用于进行表层海水连续观测，以及海洋生物、海洋地质相关的研究。主要配套甲板取样设备有底栖生物拖网、箱式采样器、重力柱等。

第二通用实验室：主要为海洋化学实验提供相关实验设备和场所，如水样分析、海洋植物分析等。

低温实验室：如果有需要在低温环境下进行的实验项目，该实验室可为实验提供恒定的低温环境。

月池车间：存放着物理海洋研究的重要设备——CTD（温盐深多参数海洋观测系统）。在进行作业时，舷侧门打开，CTD下放，采集不同深度的海水样本，为后续研究创造条件。

“雪龙2”号上的实验室，既是场所的概称，也是一个部门的简称。作为科考船的一个部门，实验室的组成人员——实验员，被归入“船员”范畴。至于其职能，实验室主任沈悦介绍说，“一句话概括，就是保障作业时所有船载科考设备的正常运行和科考作业正常开展”。

在“雪龙2”号上，有科考作业的地方，就有实验室。科考项目获取的第一手材料和数据将在这里被解读，一个个令人耳目一新的成果也将在这里诞生。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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