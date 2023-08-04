本报记者 林丽鹂

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商圈消费火热，扶持政策助力，新店持续拓展……今年上半年，餐饮收入24329亿元，增长21.4%，餐饮业经营主体信心持续恢复。面向未来，随着助企惠企服务不断优化，经营主体着眼提升产品和服务品质，餐饮消费潜力还将被进一步激发，为经济增长注入更多活力。

江苏南京秦淮河畔。夜晚的夫子庙灯火璀璨，街边食肆人头攒动。“虽然还要等位几十号，但看看风景，时间也就差不多了。”上海市民王诚暑期带孩子到南京游玩，特地到夫子庙美食街“打卡”。

山西太原万达广场。工作日午休时段，商场里的餐厅基本都是满座状态。“夏天来吃水煮鱼的顾客很多，门店翻台率高，遇到节假日排队等位是常态。”一家水煮鱼餐厅的工作人员周雅丽说。

上半年，餐饮消费呈现加快恢复向好态势，餐饮业经营主体信心持续恢复。国家统计局数据显示，上半年社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%，其中餐饮收入24329亿元，增长21.4%。

市场火热，消费者与商家双向奔赴

放眼各地，城市烟火气正旺。南京新街口、成都春熙路、重庆观音桥和解放碑、深圳会展中心、上海五角场、武汉江汉路等商圈餐饮消费火热。美团数据显示，上半年，深圳会展中心、武汉江汉路步行街、重庆解放碑等商圈堂食订单量增速均超50%，上海五角场地区订单量增速更是超过180%。

“上半年餐饮市场火热是一场消费者和商家的双向奔赴。”天眼查数据研究院高级分析师陈倞说，“从需求端来看，消费者餐饮消费热情较高，尤其在节假日等时间节点，纷纷走进餐厅，与家人朋友享受美食时光。从供给端来看，多数商家更加务实，深度拓展产品、服务，改善消费体验，让消费者更愿意消费。”

——出行旅游增多带动餐饮消费。

上半年，国内旅游总人次23.84亿，同比增长63.9%，实现国内旅游收入2.3万亿元，同比增长95.9%。居民旅游需求得到集中释放，旅游出行大幅增加，带动餐饮消费持续扩大。

“今年商务出行、文旅出行等消费场景逐步恢复，尤其二季度以来，国内旅游需求旺盛，酒店入住率大幅提高，带动了相关的餐饮消费。”华住集团公关副总裁周艳介绍，一季度该集团入住率达75.6%，二季度入住率达81.8%，同比均有较大增长。

——高性价比大众餐饮更受欢迎。

“实惠”“好吃”是某点评APP上消费者对“老绥元烧麦”的评价关键词。“今年我们切实感受到了客流量的增加。比如呼和浩特市火车站一个80平方米的小店，之前日均接待顾客200人左右，现在最高日接待量能达到450人。”内蒙古老绥元餐饮管理有限公司常务副总经理韩军说。

中国饭店协会副会长金勇介绍，调研显示，餐饮消费市场复苏火热，同时，广大消费者也更讲求实惠，这给高性价比的大众餐饮带来了市场机遇。

——品质和服务提升吸引更多消费者。

5月，粤菜品牌广州酒家上海首店开门迎客。岭南清香爽皮鸡、各式广府点心等菜品制作精心，岭南窗花、广彩广绣、园林观景营造沉浸式就餐环境，让宾客在上海感受到广州的氛围。广州酒家集团股份有限公司董事长徐伟兵介绍，抓住品质和服务，上半年集团餐饮业务营收较去年同期大幅增长。

专家表示，餐饮行业市场竞争激烈，企业应牢牢守住食品安全底线，打造扎实的供应链体系，不断提升产品和服务品质，才能保证持续发展。

政策扶持，多地举办促销活动

手抓羊肉、炕锅羊排、牛羊肉串……在青海格尔木举行的首届“瑶池杯”昆仑美食节上，不仅有独具风味的高原特色美食，还有来自各地的60多家小吃。

珠宝街、阳门里、滨湖大道……不久前，江西南昌推出“品味夜洪城”美食打卡地图，吸引居民和游客走进街头的“深夜食堂”。

正餐、小吃、烩面、茶饮……河南郑州开启第四届“醉美·夜郑州”消费季品牌餐饮消费券发放活动，累计发放各类美食消费券300万元。

举办美食节、发展夜经济、发放消费券……今年以来，全国多地积极出台举措促进餐饮消费，收效明显。

在政府出台促消费举措的同时，购物商圈联合网络平台、商业银行等共同发力，形成拉动餐饮消费的强大合力。

北京朝阳区合生汇购物中心积极响应当地政府“繁荣夜间经济”的号召，打造“深夜食堂”系列活动。5月至10月初，购物中心每周五六延长营业时间至24点，同时联动网约车平台，为起始站或目的地为合生汇的乘客提供满减服务，提升消费者到店就餐体验。此外，购物中心还联动多家银行为消费者提供就餐团购优惠，促进消费活力进一步释放。

该购物中心餐饮商户大树餐厅的工作人员告诉记者：“得益于一系列促消费政策，线下消费场景快速恢复，到店客流大幅增加，我们也配合推出了打卡送甜点等活动。”

国务院办公厅日前转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知，明确提出“扩大餐饮服务消费。倡导健康餐饮消费、反对餐饮浪费，支持各地举办美食节，打造特色美食街区，开展餐饮促消费活动。因地制宜优化餐饮场所延长营业时间相关规定”。

金勇认为，政府出台的各类举措对消费的拉动作用十分明显，随着各项政策效果逐步显现，线上线下经济活动不断发力，餐饮行业恢复和扩大消费有望进一步提高。

着眼未来，促进行业健康发展

河南洛阳、广西北海、云南大理……上半年，喜茶开出新城首店的城市在160个以上。喜茶江西赣州万象城店区域经理周薇介绍：“餐饮市场复苏让我们更有信心开拓新市场。目前全国门店总数突破2000家，覆盖240余座城市。”

“广东省推出一系列政府扶持资金，帮助餐饮企业渡过难关。近年来，集团餐饮业务的拓展中心主要集中在大湾区及华东地区，上海、长沙、广州、深圳、佛山都有新店开业。此外我们也加速在其他重点城市布局拓店。”徐伟兵介绍。

上半年，受益于消费复苏、政策扶持，餐饮行业信心增强，很多餐饮企业加速布局开店。天眼查数据显示，1—6月餐饮业新增注册企业167.6万余家，与2022年同期相比上涨23.4%。其中，北京市1—6月餐饮业新增注册企业7610余家，与2022年同期相比上涨63%。

金勇认为，上半年，餐饮行业开新店的势头比较猛，出现部分商家靠打价格战为新店揽客的现象。下半年，餐饮企业投资将更多回归理性，市场可能会出现优胜劣汰，餐饮企业还要在节能降耗、提升品质等方面修炼内功，才能稳步发展。

此外，在餐饮消费潜力逐步释放的过程中，餐饮企业也面临着原材料成本上升、一线员工流动性大、客户消费动能有待提升等问题。

专家建议，未来，政府部门还应进一步强化助企惠企服务，优化行业营商环境。通过优化准入服务，开通“绿色通道”，助力餐饮企业发展；通过发放消费券、举办美食节等促消费活动持续提振消费信心，促进行业发展，吸引更多从业者加入餐饮行业。

《 人民日报 》（ 2023年08月04日 10 版）

(责编：白宇、胡永秋)

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