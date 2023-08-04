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1688给工业品“修家谱” 买家寻源精准度近90%

2023年08月04日08:11 | 来源：新华网
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原标题：1688给工业品“修家谱”，买家寻源精准度近90%

　　工业品种类繁多、参数复杂，工业数据缺乏标准。如果没有一个专业标准库，工业互联网就无法互通互认，工业品数字化更无从谈起。

　　8月3日，1688透露，工业品专业标准库覆盖SKU（最小存货单元）数突破1亿。中国工业品电商有了一份完整的优质供给图谱或者说“家谱”。一条条产业链的供给和上下游关系被完整地“映射”到线上。

　　标准库满足了买家精准检索和供需精准匹配的需求，最核心的功能是让工业品的数字化实现了“车同轨、书同文、统一度量衡”，拉齐了商品表达标准。

　　“拉齐标准后，我们会发现A产品可以用B产品替代。A和B的差异可能只是表面处理工艺或者材质上的细微差别，使用效果相差无几。”1688工业品总经理张晶晶说。

　　以芯片为例，买家只需输入之前使用过的芯片型号进行搜索，就能精准匹配出哪些商家有货、库存情况以及定制所需时间等关键信息。如果没货，平台会推荐同品同款的源头平替产品。‘

　　1688的数据对比显示，标准库让买家搜索寻源的匹配精度达到了85%以上，选型效率提高了80%-90%，节省了30%-50%的采购时间；以小件、零散和长尾商品为主的中小商家的销量至少提升了10%-15%，头部商家平均新客户增加了5%以上。

　　对买家来说，标准库展现了一个可自主学习和更新的、生态化的、毛细血管状的工业品类目系统，类目从三级扩展到了五级。例如，当买家搜索螺栓，可以看到市场最受关注的螺栓产品的材质、螺距、头型、处理工艺、对边长度、公称长度、强度等级、标准编号等产品信息。

　　如今，同款同品同等机会呈现，买家可多维度检索、比价、筛选和替换。有了统一的“度量衡”，买家很容易对市场上的供需变化趋势做出准确判断。供给太多了还是马上要缺货了，缺的是什么参数的货，这些信息一目了然。

　　对卖家来说，在平台发品只需要填写库存和价格，其他信息将由智能技术一键生成。平台7分钟即可完成8万个SKU在线发布和智能归类。

　　未来，标准库还将不断更新，每月沉淀约100万个专业化工业商品，并新增约10万条品牌商品的完整信息。张晶晶表示，希望联合更多头部企业和具备电商能力的源头厂商，一起将标准库升级为行业、国家甚至国际标准。

(责编：曹淼、李源)
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