原标题：奥维睿沃：海信系电视上半年增长22.3%持续领跑，站稳全球第二

8月1日，奥维睿沃（AVC Revo）发布《全球TV品牌出货月度数据报告》显示，2023年上半年，全球电视出货共8918.9万台，同比下降1.7%，中国头部品牌出货规模持续扩大。海信（含东芝）电视出货延续高速增长态势，上半年全球出货1243.4万台，同比增长22.3%，继续以全球最高增速领跑行业，站稳世界第二。海信系电视全球出货量占有率提升至13.94%，创下历史新高。

在国内市场，海信加速优化格局，产品结构进一步升级，高端化水平持续提高。奥维睿沃数据显示，今年上半年，海信系电视国内出货增长11.2%。另据奥维云网全渠道监测数据，今年1-6月，海信系电视零售量、零售额占有率分别为26.79%、28.79%，位居第一；在75+、85+大屏市场，海信系电视零售量、零售额占有率均超过30%；在8000元、10000元以上高端市场，海信系电视同样高居行业第一。在海外市场，海信坚定走海外扩张策略，海信系电视发展动能强劲。奥维睿沃数据显示，今年上半年，海信系电视海外出货增长28.1%，北美等多个区域出货高速增长。

海信系电视持续强势增长，源于海信视像锚定高端化、大屏化和家居化三大方向，以用户需求驱动，推进技术创新和产品结构升级。2023年，海信ULED X感知画质技术平台全新升级，在追求实验室参数提升之外，更聚焦用户真实使用场景下的视觉感受。海信电视U8被媒体称为“OLED Killer”，认为ULED X打破了高端液晶电视画质天花板；海信电视U7新品上市6周登顶畅销榜榜首，凭借出色的影音和交互表现获得“2023年闭眼买爆款王”的口碑，成为上半年彩电市场现象级爆品。

针对大屏沉浸观影需求，在全新一代自研LPU数字激光引擎加持下，海信推出百吋+激光电视新品，如全球首款8K激光电视LX、激光电视十年创新力作L8K、全球首款顶嵌式激光影院等，为用户带来极致的超大屏、健康护眼的影音体验。根据奥维云网线下市场数据，今年上半年，海信100英寸激光电视L5G、88英寸激光电视L9F进入畅销榜TOP10。

未来，海信视像将聚焦高端份额提升和场景产品拓展，发布ULED X、激光电视、艺术电视等全场景显示新品，推动场景化消费重塑显示行业竞争格局。奥维睿沃在报告中分析指出，海信策略积极，未来三年，期望全球出货做到第一。

(责编：曹淼、李源)

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