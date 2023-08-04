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加速释放文旅消费需求

2023年08月04日08:16 | 来源：经济日报
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原标题：加速释放文旅消费需求

　　近日召开的中央政治局会议强调，“要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用”“推动体育休闲、文化旅游等服务消费”。文旅业是恢复和扩大消费的有力抓手。下半年，要继续加大政策支持力度，加速释放文旅等服务消费需求。

　　市场持续复苏回暖

　　今年以来，我国消费市场持续发力，消费场景快速恢复，对经济增长的拉动增强，其中文旅等服务消费表现亮眼。上半年，国内旅游收入达2.3万亿元，同比增长95.9%。

　　“上半年旅游经济进入全面复苏通道，居民出游意愿、企业家信心和旅游经济运行综合景气指数均已达到过去3年以来的最好水平。”中国旅游研究院院长戴斌表示。旅游需求集中释放，也带动了交通、酒店、商业、餐饮等相关消费。

　　“有理由对下半年旅游经济持更加乐观的预期。”戴斌表示，上半年全国游客综合满意度指数达80.08，与2019年上半年水平基本相当。经验表明，当期游客满意度稳定，下期居民出游意愿和消费预期就稳住了。

　　同样热闹起来的还有文化市场。据中国演出行业协会统计，上半年，全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次19.33万场，同比增长400.86%；演出票房收入167.93亿元，同比增长673.49%。

　　“演出带来门票收入的同时，能短时间内产生聚集效应，拉动旅游、交通、住宿、餐饮等一系列消费，并推动相关行业增加就业机会。其中，大型演出项目成为地方拉动文旅经济发展的重要抓手。”中国演出行业协会会长刘克智表示。

　　“文化和旅游快速恢复，将拉动消费上升、促进经济复苏、提振发展信心，发挥出巨大综合效应。”文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳表示。

　　营造良好消费环境

　　随着暑期开启，文旅市场进入传统旺季，多地出现“一票难求”景象。中国演出行业协会监测显示，7月份至8月份，大中型旅游演艺项目将超300个，预计可接待观众超1500万人次。暑期演出项目品类丰富、场次集中，各类沉浸式、互动式演艺、大型演唱会、音乐节和各地景区的旅游演艺项目成为暑期文旅消费热点。

　　暑期文旅市场的活跃态势，为下半年文旅消费加速回暖开了好头。缪沐阳表示，文旅部将进一步丰富活动内容、加大惠民力度、营造良好消费环境，通过浓浓的“文化味”和“烟火气”，更好满足老百姓多元化的消费需求。

　　下一步，文旅部将从着力完善政策环境和抓好平台载体建设两方面发力，释放文旅消费活力。一方面，落实好近日发布的恢复和扩大消费文件，研究制定进一步激发旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的若干措施；另一方面，启动新一批国家文化和旅游消费示范城市、国家级旅游度假区、5A级景区、夜间文化和旅游消费集聚区、旅游休闲街区的建设工作，打造消费促进及产业发展的重要平台和载体。

　　丰富产品创新供给

　　恢复和扩大消费，需要政策精准发力，也需要经营主体主动作为，创新消费场景，培育新型业态和消费模式，更好满足消费者个性化、多样化需求。

　　戴斌表示，当前我国旅游市场特点可以概括为：市场下沉、消费分层、总体升级，旅游供需不平衡不充分，特别是优质旅游产品供给不足。随着大众旅游进入全面发展新阶段，个性化、品质化和多样性消费特征更加明显。自驾游等新型旅游需求已从概念导入期走向市场实践期，要推动更多基础设施和公共服务进入旅游业，鼓励旅行服务商、旅游供给商加快创新脚步，更好促进旅游消费。

　　戴斌建议，促进旅游消费不能简单盯着免门票、降价格、发补贴等手段，要更加关注青少年研学旅行、中老年旅居康养、农村居民观光休闲等出游市场，推出符合这些群体消费偏好和支付能力的产品，创造更多新型旅游体验场景。

　　“演出行业在改变、提速、复苏，但目前很大一部分消费来自于存量的集中释放，要保持活跃度还需演出机构不断推出优秀作品，丰富产品供给，创新营销模式，提升影响力。”刘克智表示。在国内经济发展和文化消费升级的推动下，演出行业的跨界融合还在不断丰富，与旅游资源、网络表演、夜间经济、数字产品、商业空间等将形成更多元化的融合业态，为推动文化创新、扩大优质文化供给作出积极贡献。下一步，要继续推动文旅等深度融合，拓展演出业态，扩大市场规模，更好满足人们多层次、多样化的精神文化需求。（记者 张雪）

(责编：曹淼、李源)
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