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加大金融创新力度 银行业多场景助力消费市场回暖

2023年08月04日08:22 | 来源：证券日报
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原标题：加大金融创新力度 银行业多场景助力消费市场回暖

今年以来，银行围绕汽车、家居、住房等大宗消费，文旅等服务型消费以及数字经济等新型消费加强综合金融支持。业界认为，随着近段时间促消费政策持续加码，银行业金融机构应继续发挥作用，助推消费活力和潜力不断释放。

发力大宗消费、服务消费

今年以来，银行业金融机构持续加强汽车消费金融服务。例如，浦发银行紧盯汽车等大宗消费品的消费需求，围绕“选车、租车、买车、换车、用车”等各种汽车场景需求，为消费者设计全生命周期的消费服务方案。在此基础上，浦发银行积极践行“绿色金融”，服务“乡村振兴”战略，以全在线、免接触的互联网消费贷款业务为抓手，完善新能源汽车金融服务，为广大城乡居民汽车消费提供金融支持。

同时，银行业金融机构重点加大对住房消费需求的支持力度，围绕个人住房贷款，加大创新力度，开发全链条的金融产品。

“我行针对市场痛点，加大创新力度，在具备条件的城市推出带押过户住房贷款，极大减轻了买卖双方交易过程中的资金压力，科学简化了按揭业务流程。”某股份制银行有关负责人表示。此外，该行还持续推出人才房按揭、安居房按揭等创新按揭贷款产品，与16家头部房企签订了总对总合作协议，为品牌房企及购房人提供一站式金融服务，多管齐下满足包括新市民在内的购房资金需求，提振购房置业客户的消费信心。

在服务消费方面，银行业金融机构推出各类营销活动，围绕支付优惠、贷款分期、消费券等持续开展运营创新，不断强化与各类消费场景的融合与合作，范围覆盖餐饮、电影、出行等多个领域。

例如，工商银行以信用卡为载体，推动“金融+文旅”跨界融合生态圈建设，重点锁定“食、宿、行、玩、购”等文旅消费核心领域，全新推出“工银爱旅行”专属服务，提供覆盖五大热门场景近万家商户的高额立减优惠活动，同时推出信用卡产品，提供旅游平台会员、旅行消费立减、名厨餐饮折扣等多项特色权益。截至6月底，工商银行信用卡发卡量达1.64亿张，服务客户1.09亿户、商户突破1200万户。

加强金融对消费领域支持

7月31日，国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》（以下简称《措施》）。《措施》围绕稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六个方面，提出20条具体政策举措，其中明确加强金融对消费领域的支持。

业界认为，《措施》对释放消费潜力具有重要意义，也给金融机构展业指明了方向。随着近段时间促消费“组合拳”不断发力，金融机构更应加大金融支持消费的力度，促进消费领域高质量发展。

招联首席研究员董希淼对《证券日报》记者表示，金融机构要在风险可控的前提下，适当下调信贷产品利率，增加授信额度，延长授信期限，通过积极创新消费贷款、信用卡分期等产品和服务提高汽车、餐饮、家居、旅游等领域的金融支持和服务。

“目前，我国消费正有序恢复，但仍存在居民信心不足、消费意愿不强等问题。为了巩固消费恢复基础，银行等机构应积极配合政策引导，发展消费信贷业务。”中国银行研究院研究员吴丹对《证券日报》记者表示，银行机构要从把握市场需求着手，按消费信贷用途分类，从商家和消费者的双重角度挖掘真实消费需求，在消费品供需两端搭建桥梁。此外，也要贴合国家与时代需求，加大对汽车、家电、餐饮等行业的金融支持，充分考虑科创、绿色等应用主题。

中国银行研究院博士后李一帆对《证券日报》记者表示，未来，金融机构加大对消费领域的支持，可以从以下几方面重点发力。第一，从客户实际出发，紧密结合不同群体的迫切需求，找准消费贷产品和服务的切入点，为广大客户群体提供适宜的产品和一揽子服务。第二，以数字化赋能消费金融服务。借助大数据技术准确刻画广大客户的差异化金融需求画像，以便开展针对性营销。在此基础上，加快推进实现消费金融产品全流程线上办理，提高审批和放款效率。第三，依托消费场景建设丰富消费金融产品体系。（记者 彭妍）

(责编：曹淼、李源)
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