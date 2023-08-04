原标题：成都拉动体育消费靠什么

举办大运会，成都的体育基因被激活。运动这一新潮、时尚、健康的生活方式成为成都又一城市标签。去年，成都体育产业总规模成功迈上千亿元台阶。其中，全市体育消费规模达582亿元，人均体育消费支出超2700元。

成都靠什么成为体育消费示范城市？除了大型体育赛事的拉动作用，关键还是成都抓住了城市居民现实需求，把大众的运动热情融入城市生活。

当15分钟内就能步行抵达拥有健身步道的公园绿地、设施完善的健身场馆，相信会有更多人爱上体育运动。在成都，清晨随处可见健步如飞的“跑团”穿梭于绿意之中。这得益于成都沿河、沿绿布局，保存80%以上原生地貌，河流、湖泊、绿地不再是城市后花园，而是成为居民运动健身的新空间。处处可健身，才能天天想健身。随着体育场景与生活场景相融合，大众健身意识不断增强，体育消费潜力不断释放。

一般来说，举办大型体育赛事，人们都会关注新建体育场馆。实际上，大型体育场馆商业化程度低、运营及管理成本高，主要还是服务大型赛事。成都促进全民运动，向城市的“金角银边”要活力。合理利用位置优越的小空间，使其发挥大作用。近年来，成都建设了形式多样、种类丰富、便捷可达的社区运动角共212处，新建及改造点位包括立交桥下、街道两侧、滨河沿线、闲置空地、废旧工厂等。通过微更新、绣花功，有效利用城市闲置空间，不仅降低城市居民健身活动参与门槛，而且也拉动了体育消费。

拓展体育消费市场，还要提供更加多元化、个性化、时尚化的体育消费项目。成都车迷节已走过14个年头，参赛者在骑行比赛之余，还能品地道美食、赏特色美景、购精美好物，把当地土特产带回家。成都新都三河村兴起“农业+足球+音乐”周末度假模式，成都AG电竞主场助燃粉丝经济，全国青少年花滑考级带火成都酒店、旅游等，都是体育拉动消费的鲜活案例。“体育+”融合发展，促进体育消费提质升级。

在成都，“全民运动”正在从号召变为现实，并逐渐演变成一种潮流时尚。这启示我们，拉动体育消费要以城市居民现实需求为导向。人们享受着运动带来的快乐，自然也就愿意为这份快乐去消费。（姜天骄）

(责编：曹淼、李源)

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