人民网记者 车柯蒙

近日，一系列面向中小微企业和个体工商户等经营主体的税费支持政策得以落地。其中，小规模纳税人减免增值税延续至2027年底的政策备受关注。

公告明确，延续小规模纳税人减免增值税政策至2027年12月31日，以进一步支持小微企业和个体工商户发展。公告规定，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

“以小规模纳税人年应税收入为500万元、适用征收率为3%为例，由于减按1%征收率征收增值税，一年可节省10万元增值税，减负效果十分明显。”北京国家会计学院学术委员会主任李旭红表示。

记者了解到，增值税小规模纳税人即为年应征增值税销售额500万元及以下的纳税人，对应着广大小微经营主体，也对应着全国80%的就业、60%以上的GDP以及50%以上税收的贡献者，其数量多、分布行业广、抗风险能力弱。近年来，税收政策对小规模纳税人和个体工商户的扶持力度不断加大，为其纾困解难。不少经营主体谈及此次政策延续表示，将进一步节省企业经营成本，增强发展信心。

延续政策出台后，国家税务总局石家庄市税务局第一时间对政策进行宣传推送。“今年，我们已经享受了4万多元的增值税减免，这次政策延续到2027年底，真的是挺高兴，国家对小微企业的支持，让我们觉得心里踏实，我们要撸起袖子加油干，努力把企业经营好。”灵寿县泓灵石材加工有限公司负责人李岭海表示。

作为广东茂名化州市餐饮老字号，化州市笪桥叶记饭店以一道隔水蒸鸡吸引了大批食客。近三年以来，受多种因素影响，饭店一度出现客流量锐减的情况，面临着较大的经营压力。“自19年以来，我们一直享受小规模纳税人增值税减免政策，平均每年可以减少近4万元的负担。政策给我们‘节流’，我们把这笔钱用到支付平时的成本费用，也可以用来改善菜式。”饭店老板叶浩希说，“国家延续小规模纳税人增值税减免政策，除了提振市场信心、稳定市场主体，更重要的是体现了国家对我们这些小微企业和个体户的关心和支持，给予我们更多的发展动力和信心。”

在山东诸城，种茶、制茶已有八百多年的历史。“创办初期，我们需要大量的资金建厂，上树苗、烘干机等制茶设备，国家出台的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税等优惠政策，为我们节省了不少成本。”诸城益农茶叶技术有限公司创始人管恩兵表示，今年前两个季度，公司享受减免金额45万元，现在减免政策延续到2027年，为处于发展期的企业注入信心，更带来资金支持。

在山西省，高平市万佳和商贸有限公司主要从事日用百货、食品经营、餐饮住宿业务，增值税是其主要纳税税种之一。“在过去几年中，公司平均每年减免增值税额超过1万元，这对于一家小规模企业来说，是一笔可观的资金支持。”公司财务负责人申建忠表示，政策的延续给企业带来了更大的稳定感，得益于政策扶持，公司将继续提高产品质量和竞争力，扩大业务范围，创造更多就业机会，积极服务地方经济发展。

“公司近三年累计享受小规模纳税人增值税减免5.36万元，极大地缓解了资金压力，让企业有底气主动承接一些大工程。”在湖南省，浏阳市强达丝网制品有限公司法人代表杨二强表示，税收优惠政策延续实施，政策红利给企业腾出的资金空间一方面将用于改进工艺设备，提高生产效率和产品质量，另一方面将为企业正常运转、留住员工提供有力支撑。

“小微企业是国民经济的毛细血管，在增加就业创业、促进经济增长、社会和谐稳定等方面具有不可替代的作用。”国家税务总局湖南省税务局货物和劳务税处副处长李亚群表示，此次将月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税政策，以及小规模纳税人征收率由3%降至1%政策延续到2027年底，可进一步稳定社会预期，以“真金白银”的方式减轻企业负担，提振小微企业特别是民营企业的发展信心。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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