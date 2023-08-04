人民网记者 车柯蒙 王天乐 栗翘楚 焦磊 张婷婷

美食街区重现“烟火气”、旅游景点游人如织、城市重点商圈加快建设……今年以来，各方面积极恢复和扩大消费，消费潜力逐步释放，对经济增长的拉动明显增强，为推动经济恢复向好发挥了重要作用。

国家统计局数据显示，上半年最终消费支出增长对经济增长的贡献率达到77.2%，比去年全年贡献率明显提升。与此同时，随着经济社会全面恢复常态化运行，服务业增长明显加快，尤其是批发零售、住宿餐饮、交通运输等接触型服务业回升明显，对经济增长贡献提升。上半年服务业增长对经济增长的贡献率超过60%。

谈及今年以来的经营状况，“持续向好”“业绩回升”“有信心”成为不少商家在接受《记者去哪儿》栏目采访时的关键词。

“今年上半年，经营状况基本上恢复到疫情前的水平。”暑期的长沙市，不少游客前往火宫殿品尝传统小吃，火宫殿运营部副部长龙维表示，如今，消费者对于产品文化和消费场景的需求明显提升，美食不光要好吃还要给人带来文化的享受。

在山西省太原市，晋礼文创店负责人郭永龙表示，自今年消费环境复苏后，店内销售态势持续向好，一些极具传统文化特色的商品受到消费者喜爱，整体销售业绩较去年提高了约20%。

同样在太原市，煤球咖啡店以山西煤炭为灵感吸引了大量消费者品尝，店长刘月文表示，“晋式咖啡”原材料及灵感均来自山西本土，今年客流量和营业额与去年相比提升了两倍。

今年上半年，国内旅游总人次23.84亿，实现国内旅游收入2.3万亿元，同比分别增长了63.9%、95.9%。其中，“五一”假期旅游出行距离和消费活跃度都创下历史新高，国内旅游人次和收入已经超过2019年同期水平。业界专家认为，文化和旅游的快速恢复，为拉动消费上升、促进经济复苏、提振发展信心，发挥了巨大的综合效益。

河南焦作云台山旅游发展有限公司副总经理吴沛萌告诉《记者去哪儿》栏目，2023年以来，上景区的整体经营情况一片向好，数据显示，景区上半年的游客接待量较2019年增长30%左右。

“我们对现在对旅游市场充满信心。”河北张家口大青山国际旅游风景区营销部副总经理刑国良说，2023年开园以来，游客数量稳步回升，上半年整体向好的经营情况也反映出旅游业市场日益复苏的良好态势。

当前，随着居民生活水平的提升，人们对于消费品质的要求不断提高。在这一过程中，税收政策作为推动创新、促进产业结构升级的重要措施，不仅可以减轻企业负担，还能促进企业转型升级，优化产品供给，进而满足消费者对美好生活的需求，拉动消费增长。

“近年来，国家出台了很多优惠政策，让我们‘老字号’心有底，近几年我们享受了增值税减免200多万元，社保费也减免了50多万元，我们可以拿这部分资金去不断开发新菜品，丰富大家的餐桌。”广州北园酒家助理总经理欧秀云称，为了满足人民日益增长的美好生活需求，餐厅上半年一直致力于研发新菜品。

值得注意的是，为深入实施扩大内需战略，充分发挥消费对经济发展的基础性作用，不断增强高质量发展的持久动力，一系列利好政策仍在持续发力。日前，国家发展和改革委员会出台了《关于恢复和扩大消费的措施》，通过六个方面、20条政策举措优化政策和制度设计，进一步满足居民消费需求、释放消费潜力

“今年上半年，经济社会全面恢复常态化运行，城乡消费市场也呈现恢复增长态势，各类服务场景加快恢复、服务消费需求加快释放、网络零售继续快速发展、在线服务消费也增势较好。”商务部国际贸易经济合作研究院流通与消费研究所博士梁威在接受人民网记者采访时表示，下一阶段，随着各项促消费政策进一步发力，居民消费能力提升、消费市场供给优化、消费环境改善、消费创新丰富等举措，将进一步推动消费市场持续稳定恢复，让消费更好地发挥对经济增长的基础性作用。

（实习生杨家珏对本文亦有贡献）

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(责编：杨虞波罗、吕骞)

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