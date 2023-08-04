人民网北京8月4日电 （李彤、黄盛）日前发布的《财富》世界500强排行榜显示，中国企业数量一直领先于其他国家企业。在2023年排行榜上，有中国企业142家，美国企业136家。中国企业与美国企业一起形成双头并进的局面，遥遥领先于其他国家的企业。

有业内专家在接受人民网记者采访时表示，进入《财富》世界500强排行榜的中国企业在近四年来居全球各国前列，新上榜的中国企业发展劲头足。也要看到，上榜中国企业以传统产业占据主导地位，盈利水平仍待提升。中国企业面临“高质量发展”的机遇与挑战，要在全球产业链重构中提升竞争力。

2023年世界500强总部城市上榜公司数量前十。 制图：黄盛

中国企业上榜数量领先 新上榜企业发展劲头足

今年《财富》世界500强排行榜发布的是企业在2022年度的数据。与上年相比，2022年世界500强企业的经营状况提升。

世界500强企业在2022年的销售收入约41万亿美元，不仅超过去年发布的2021年数据，而且达到《财富》世界500强从1995年统计以来销售收入的高峰。营业利润达到2.9万亿美元，比上年略有下降，但也是有史以来第二高峰。2023年排行榜最末一家上榜企业的销售收入超过300亿美元，刷新了《财富》世界500强的“新门槛”。

在排行榜上，有日本企业41家、德国企业30家、法国企业24家、英国企业15家。此外，近年来成长迅速的韩国上榜企业有18家、印度上榜企业8家。

看2023年中国上榜企业，中国大陆（包括香港）企业数量近15年来首次下滑，比上年减少一家为135家，被136家上榜美国企业数量反超。

梳理过往，2020年中国大陆（含香港）公司数量达到124家，加上台湾地区企业，中国共有133家公司上榜，上榜企业数量历史上第一次超过美国的121家，位列第一。在2021年和2022年，中国企业的数量也居首位。

从新上榜企业看，2023年共有39家新上榜和重新上榜公司，其中有7家为中国公司；从行业分类看，2023年中国上榜银行达到9家，超过美国银行上榜数量。进入金融领域的中国上榜企业26家，与美国持平；从创新能力看，中国新能源车行业出现了两匹“黑马”——比亚迪和宁德时代。2022年，比亚迪销售收入达到630亿美元，从去年的第436位跃升到第212位。宁德时代第一次进入排行榜，排名就达到第292位。

专家：要在全球产业链重构中提升竞争力

“2001年，中国加入世界贸易组织，当年进入《财富》世界500强排行榜的企业仅有12家。在加入世界贸易组织后，中国与世界贸易组织代表的国际通行的经贸规则接轨，全面融入全球经济，从而实现了经济大发展。”商务部研究院跨国公司研究中心原主任王志乐对人民网记者表示，正是在这个过程中，中国企业迅速做大，跻身全球大企业行列。在差不多用一代人的时间，中国企业成为全球最大的企业群体。上榜的中国企业数量领先于其他国家，这一跨越令世界瞩目。

王志乐认为，成绩的取得源于我国对于全球经济发展趋势的准确把握，并在过去20多年间尊重国际通行的经贸规则、尊重产业发展的客观规律。2021年中国入世20周年时，统计数据显示：“20年来，中国全面履行入世承诺，中国关税总水平由15.3%降至7.4%，低于9.8%的入世承诺；中国中央政府清理法律法规2300多件，地方政府清理19万多件，激发了市场和社会活力。”

也要看到，在2023年榜单的背后一些现象值得关注。上榜中国企业多数集中在传统产业。例如，在能源、材料、工程建设、工业制造、汽车等五个领域，中国企业有68家，超过上榜中国企业数量的一半；在高技术领域，中国仅有5家；中国大陆（包括香港）企业平均营业利润为39亿美元，而全榜单500家企业平均利润为58亿美元。

2023年世界500强上榜中国企业经营领域。 制图：黄盛

“中国企业中传统产业仍然占据主导地位，科技含量不足。”天眼查数据研究院高级分析师陈倞建议，要加大研发投入，培养创新人才，加强技术创新和产品研发，提高竞争力。要实现地区分布均衡，北京、上海、深圳和杭州四个城市集中了500强企业，其他地区的企业发展相对较弱。要强企业的国际竞争力，提升品牌形象和产品质量，努力在全球市场中取得更好的竞争地位。

对于未来中国企业提升的空间，王志乐认为，要在全球产业链重构中提升企业竞争力，加强与各国企业在产业链上的合作，外国企业不可能与中国企业完全断链、脱钩，中国企业同样不可能与全球企业脱钩。要强化企业合规竞争力，中国企业按照国际通行规则参与全球合作与竞争，才能在全球产业链重组的过程中形成自己的竞争力。

“中国企业既要提升技术和产品创新水平，也要提升企业的全球合规竞争力，从而在全球产业链重构中提升自己的地位。”王志乐说。（实习生王鼎伦对本文亦有贡献）

附《财富》世界500强中国上榜企业名单

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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