8月1日，国家发展改革委等4部门联合召开新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京8月4日电 （许维娜、实习生陈梓瑶）宏观政策是中国经济保持平稳运行、迈向高质量发展的重要推动力。下一步，相关部门在宏观政策着力点上有何具体考虑？

4日，国家发展改革委、财政部、中国人民银行、国家税务总局联合召开新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况并回答记者提问。

发改委：持续谋划研究一批针对性更强、力度更大的储备政策

国家发展改革委副秘书长、综合司司长袁达表示，中央政治局会议对下半年经济工作作出了系统部署，之后国务院常务会议对贯彻落实工作作了具体安排，明确延续实施一批今明两年到期的阶段性政策，强调加强逆周期调节和政策储备研究，相继出台新的政策举措。

袁达称，下一步，国家发展改革委将会同有关方面不折不扣落实好党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，把稳增长放在更加突出位置，精准有力实施宏观调控，着力扩大内需、提振信心、防范风险，组织实施好阶段性政策的延续工作，持续谋划研究一批针对性更强、力度更大的储备政策，根据形势变化及时分批出台实施。主要包括6个方面。

一是积极扩大国内需求。实施好恢复和扩大消费的系列政策，促进汽车等大宗消费，大力激发民间投资活力，加快推进“十四五”规划102项重大工程及其他经济社会发展重大项目。延续实施支持交通基础设施项目建设、促进二手车消费等阶段性政策。同时，在更好满足居民刚性和改善性住房需求、积极扩大有效投资等方面加强政策储备，不断释放超大规模市场潜力。

二是做强做优实体经济。加大拖欠企业尤其是中小企业账款的清理力度，强化对小微企业和个体工商户的财税金融支持。加快传统产业改造升级，培育壮大战略性新兴产业，谋划并布局一批未来产业。延续实施支持小微经营主体纾困发展、推动产业结构调整优化等方面的阶段性政策。同时，在加快新旧动能转换、帮助企业减负增效等领域加强政策储备，推动实体经济转方式、调结构、增动能。

三是推动高水平科技自立自强。强化国家战略科技力量，加强创新能力建设，发挥科技型骨干企业引领支撑作用，组织更多企业牵头和参与关键核心技术攻关，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。延续实施优化企业创业投资环境、支持突破“卡脖子”问题等阶段性政策。同时，在进一步增强企业科技创新能力、提升产业链供应链韧性和安全水平等方面加强政策储备，不断夯实产业发展基础。

四是持续深化改革开放。聚焦“牵一发而动全身”的重点领域和关键环节，加大改革攻坚力度，加快国有经济布局优化和结构调整，促进民营经济发展壮大，稳步扩大制度型开放，更大力度吸引和利用外资，推动共建“一带一路”高质量发展。延续实施深化国有企事业单位改革、支持重大外贸展会等阶段性政策。同时，在加强营商环境建设、努力稳定外贸基本盘等方面加强政策储备，持续激发各类经营主体活力、动力和创造力。

五是切实保障改善民生。加力做好高校毕业生等重点群体就业工作，加快补齐养老、托育、教育、医疗等公共服务领域供给短板，扎牢社会保障网，强化安全生产监管和防灾减灾救灾。延续实施促进居民就业增收、强化城乡居民公共服务保障等阶段性政策。同时，在扩大中等收入群体规模、推动重点群体就业等方面加强政策储备，解决好群众急难愁盼问题。

六是防范化解重点领域风险。系统谋划、精准施策，稳妥处置化解房地产、地方债务、金融等领域风险隐患，大力提升粮食、能源资源安全保障能力。延续实施支持“保交楼”工作、帮助处置不良资产等阶段性政策。同时，在防范化解内外部风险挑战等方面加强政策储备，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

财政部：让政策红利更好惠及经营主体

财政部税政司副司长魏岩介绍，支持小微企业和个体工商户的10项税费优惠政策已经发布，财政部将按照国务院常务会议的部署，与税务部门密切配合，做好各项组织实施工作，扎扎实实把该减的税费减到位，让政策红利更好惠及经营主体。

一是指导地方财税部门准确把握支持小微企业和个体工商户发展的各项税费政策内容，落实落细政策举措，不得削弱政策力度。建立完善工作机制，加强财税部门与相关部门的协同配合，压实工作责任，形成工作合力。密切跟踪政策执行情况，做好效果监测分析，及时研究解决小微企业和个体工商户反映的突出问题。

二是依法依规征税收费，严禁征收“过头税费”、违规揽税收费、虚增收入等违法违规行为。及时公布政府性基金和行政事业性收费目录，主动接受社会监督，在目录以外不得擅自增加收费项目、扩大征收范围、提高征收标准。加强涉企收费监督管理，监测各类涉企收费政策执行情况，坚决整治乱收费、乱罚款、乱摊派问题。

三是切实做好政策宣传解读，各级财税部门结合实际，开展形式多样、内容丰富的政策宣传，利用各类媒体平台开展政策宣介，加强直接面向小微企业和个体工商户的政策辅导，帮助企业及时知晓政策、用足用好政策。

央行：必要时可再创设新货币政策工具

人民银行货币政策司司长邹澜介绍，今年以来，人民银行认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，发挥好货币政策总量和结构的双重功能，围绕支持普惠金融、绿色发展、科技创新等国民经济重点领域和薄弱环节，服务经济高质量发展，调整和完善结构货币政策工具体系。

总体而言，结构性货币政策工具在激励和引导金融机构优化信贷资源配置方面发挥了积极作用，截至2023年6月末，结构性货币政策工具余额大约为6.9万亿元。其中，支持普惠金融的支农支小再贷款、再贴现余额大约为2.6万亿元，与上年末基本持平；支持绿色低碳、科技创新等领域的余额大约为1.2万亿元，比上年末增加5166亿元。

邹澜表示，下一阶段，人民银行将认真落实中央政治局会议部署，发挥好货币政策总量和结构双重功能，继续实施好存续的工具，对结构性矛盾仍然突出领域，延续实施期限，多措并举巩固政策成效，必要时还可再创设新的工具，持续支持普惠金融、绿色低碳等重点领域和薄弱环节。

一是持续支持普惠金融。今年6月，人民银行增加支农支小再贷款、再贴现额度2000亿元。目前，支农支小再贷款、再贴现额度充裕，金融机构有需要时还可再增加。同时，延续实施普惠小微贷款支持工具至2024年末，保持对小微企业的金融支持力度，发挥其稳企业保就业的重要作用。6月末，工具累计提供激励资金398亿元，支持地方法人金融机构累计增加普惠小微贷款22254亿元，比上年末增加6200亿元。

二是继续支持绿色低碳发展。并行实施碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，激励和引导更多金融机构以市场化方式支持绿色低碳发展。6月末，两个工具余额分别为4530亿元和2459亿元，分别比上年末增加1433亿元和1648亿元。其中，碳减排支持工具支持金融机构发放碳减排贷款超过7500亿元，带动年度碳减排量超过1.5亿吨二氧化碳当量。

三是多举措支持科技创新。按照国务院常务会议要求，落实好支持科技型企业融资行动方案。巩固科技创新再贷款政策牵引带动作用，进一步提升金融机构服务科技型企业的意愿和能力。6月末，科技创新再贷款余额为3200亿元，比上年末增加1200亿元，撬动金融机构发放科技型企业贷款约1.75万亿元。

四是支持房地产市场平稳运行。延续实施保交楼贷款支持计划至2024年5月末，同时稳步推进租赁住房贷款支持计划在试点城市落地。

国家税务总局：继续依法严打恶意骗取税收优惠等违法行为

国家税务总局总会计师罗天舒表示，近期延续优化完善的各项税费政策项目多、涉及领域广、延续时间长，有的政策还需要追溯自今年1月1日起实施，这对政策落实提出了比较高的要求。国家税务总局党委坚决扛牢贯彻落实党中央、国务院重大决策部署的政治责任，力争在第一时间推动政策落地见效。

一是第一时间统筹部署落实；二是第一时间发布政策公告；三是第一时间精准推送政策；四是第一时间明确征管规定；五是第一时间升级信息系统；六是第一时间完善服务措施。

“通过上述一系列服务管理措施，努力实现多方面效果。”罗天舒表示，一是让纳税人能够尽快及时享受政策。二是纳税人正常申报，不需要额外提供其他资料，就可以享受政策。三是尽力便捷纳税人享受政策。通过电子税务局升级，提供相关数据预填服务，帮助纳税人自动计算减免税额。四是纳税人可根据自身情况选择享受政策的方式。由于政策在申报期开始后发布，且部分政策追溯至今年1月1日起执行，对政策公布前已办理申报并缴纳了相关税款的纳税人，国家税务总局将“一对一”进行提醒，纳税人可更正申报后办理退税，也可抵减以后发生的税款。

“下一步，我们将全力以赴高质量做好征管服务，高标准规范政策执行，多渠道强化政策辅导，多举措解决问题诉求，持续抓好政策落实‘最后一公里’，确保纳税人缴费人便利快捷享受到真金白银的政策红利。” 罗天舒表示，同时，对恶意骗取税收优惠等违法行为，税务部门将依法严厉打击，对内外勾结、通同作弊的税务人员，依纪依法严肃查处，维护好法治公平的市场环境，推动经济运行持续好转、内生动力持续增强，为服务高质量发展作出更大贡献。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经