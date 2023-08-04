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组图：当莫斯科地铁遇上中国风

2023年08月04日13:19 | 来源：人民网
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莫斯科米丘林大街地铁站洋溢着浓郁的“中国风”。人民网记者 马天翼摄
莫斯科米丘林大街地铁站洋溢着浓郁的“中国风”。人民网记者 马天翼摄
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人民网莫斯科8月4日电 （记者刘凡、马天翼、申佳平） 祥云、团寿、中国红……莫斯科米丘林大街地铁站洋溢着浓郁的“中国风”。

记者了解到，米丘林大街地铁站设计风格不仅深受俄罗斯民众的喜爱，也获得当地设计管理机构和业内专家的充分认可，被中俄两国媒体称为“中俄友谊的新地标”。

为应对俄罗斯极寒施工条件，中方项目团队量身定制10余项“中国方案”，攻克了盾构下穿运营中的百年铁路等世界级难题，创下多项全俄施工纪录，在莫斯科地铁刮起一阵最美“中国风”。

莫斯科地铁拥有近90年的建设史，它以华丽典雅、造型各异的独特建筑风格享有“地下艺术殿堂”的美誉。2023年3月1日，莫斯科地铁大环线正式开通，成为世界地铁建设领域最大的竣工项目之一。

来自中国的工程师和建设者们参与了大环线西南段项目阿米尼站、米丘林大街站、维尔纳茨基大街站3个车站和9条盾构隧道的建设任务，带动了中国方案、中国技术、中国设备集群式“走出去”，成为“一带一路”倡议与欧亚经济联盟对接合作的硕果。

(责编：孙红丽、吕骞)分享让更多人看到

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