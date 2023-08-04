8月1日，国家发展改革委等4部门联合召开新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京8月4日电 （许维娜、实习生陈梓瑶）去年底召开的中央经济工作会明确要求，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。目前，相关部门在落实宏观调控政策方面开展了哪些工作，有哪些进展和成效？

4日，国家发展改革委、财政部、人民银行、国家税务总局联合召开新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况，并围绕当前宏观经济运行热点问题进行了回应。

国家发展改革委政研室主任金贤东在会上表示，在全国上下共同努力下，我国经济呈现出回升向好的发展势头，一季度实现良好开局，二季度延续复苏态势，展现出我国经济巨大的发展韧性和潜力，事实充分证明党中央的决策部署是正确的、宏观调控政策是有效的。

发改委：打好宏观政策“组合拳”重点做好三个“加强”

国家发展改革委副秘书长、综合司司长袁达表示，从目前所掌握的经济运行最新数据看，实物量指标增速加快，7月份全国统调发电量同比增长5.9%，较上月加快1.5个百分点；市场预期也有所好转，制造业PMI已连续2个月回升。随着“组合拳”各项政策效果不断显现，下半年经济将在上半年持续恢复的基础上，保持稳定向好态势。

袁达介绍，疫情防控平稳转段后，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。为此，国家发展改革委将会同有关方面，紧紧围绕高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，坚持问题导向、强化统筹协调，打好宏观政策组合拳，重点做好三个“加强”。

一是加强经济形势分析研判。持续强化经济监测预测预警，密切跟踪重点领域风险隐患，及时发现经济运行中的苗头性、倾向性、潜在性问题，提高宏观政策的及时性、前瞻性，把握好政策实施的时机、力度、节奏，精准有力实施宏观调控。

二是加强与宏观政策取向一致性评估。在各部门制发政策文件前，对政策文件内容和出台时机等开展与宏观政策取向一致性评估，推动各部门强化政策协调和工作协同，密切配合、同向发力、形成合力，防止出现“合成谬误”问题，维护好稳定可预期的宏观政策环境。

三是加强央地政企联动。进一步健全政府部门与企业常态化沟通交流机制，听取企业经营发展的真实情况，研究提出务实管用的政策举措，帮助企业解决实际困难。加强上下联动，推动各地加快落实已部署的各项任务，因地制宜创造性开展工作。同时，加大政策宣传解读和推介力度，政企同心、共同发力，扎实推动经济高质量发展。

财政部：进一步加大对小微企业和个体工商户的税费优惠力度

税费优惠是积极财政政策的重要内容，是直接有效和公平的惠企政策。财政部税政司司长魏岩表示，当前，我国发展面临的不确定难预料因素较多，小微企业和个体工商户仍然面临不少困难。要进一步加大对小微企业和个体工商户的税费优惠力度，体现对小微企业和个体工商户的特殊支持，以提振企业信心，稳定市场预期，持续激发经营主体活力。

魏岩表示，近期已经发布了10项支持小微企业和个体工商户的税费优惠政策，接下去要指导地方财税部门准确把握支持小微企业和个体工商户发展的各项税费政策内容，落实落细政策举措，不得削弱政策力度。

同时，要依法依规征税收费，严禁征收“过头税费”、违规揽税收费、虚增收入等违法违规行为。及时公布政府性基金和行政事业性收费目录，主动接受社会监督，在目录以外不得擅自增加收费项目、扩大征收范围、提高征收标准。加强涉企收费监督管理，监测各类涉企收费政策执行情况，坚决整治乱收费、乱罚款、乱摊派问题。

魏岩还透露，将在近期公布税费优惠政策后续安排，稳定预期，提振信心，聚焦科技创新、重点产业链，建立现代产业体系，促增收、扩消费等方面积极谋划针对性强、务实管用的税费优惠政策，着力为经营主体纾困解难，不断增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好。

“我们相信，这些政策的落地实施，将实打实支持小微企业和个体工商户恢复发展，更好提振信心，为民营经济发展创造良好环境。”魏岩表示。

央行：下阶段将加强逆周期调节和政策储备

人民银行货币政策司司长邹澜表示，2023年以来，人民银行全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，稳健的货币政策精准有力，加大逆周期调节力度，推动经济持续回升向好。

一是保持流动性合理充裕，货币信贷稳定增长。3月份降准0.25个百分点，释放长期流动性超过5000亿元。6月末广义货币M2增长11.3%、社会融资规模增长9%、人民币贷款增长11.3%，均保持在高位，有力支持实体经济。

二是推动实体经济融资成本稳中有降。6月引导公开市场操作、中期借贷便利中标利率下降0.1个百分点，带动1年期、5年期以上贷款市场报价利率均下降0.1个百分点。6月，企业贷款加权平均利率3.95%，同比下降0.21个百分点，继续处于历史低位；个人住房贷款加权平均利率为4.11%，同比下降0.51个百分点。

三是加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，信贷结构持续优化。6月末，制造业中长期贷款余额同比增长40.3%，绿色贷款同比增长38.4%，普惠小微贷款余额同比增长26.1%，“专精特新”中小企业贷款同比增长20.4%，均明显快于各项贷款增速。

四是人民币汇率双向浮动弹性增强，在合理均衡水平上保持基本稳定。7月末，人民币对美元汇率中间价为7.1305元，较上月末升值1.3%，外汇市场运行和市场主体预期保持平稳。

邹澜表示，总体看，近年来我国坚持实施稳健的货币政策，有充足的政策空间、丰富的政策工具，有信心、有条件、有能力应对好各类风险挑战。下阶段，人民银行将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强逆周期调节和政策储备，加大宏观调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，精准有力实施好稳健的货币政策。

国家税务总局：落实各项税费优惠政策有三方面突出特点

国家税务总局总会计师罗天舒表示，今年以来，按照党中央、国务院决策部署，全国税务部门认真落实各项税费优惠政策，促进各类经营主体轻装上阵、助力高质量发展。今年上半年，全国新增减税降费及退税缓费9279亿元，有力推动国民经济持续恢复、总体回升向好。有三方面突出特点：

一是有力支持民营经济发展。小微企业和个体工商户是民营经济的重要组成部分。今年上半年，包括小微企业和个体工商户在内的民营经济纳税人缴费人新增减税降费及退税缓费7049亿元，占比76%，是税费支持政策的主要受益者。

二是有力支持实体经济发展。上半年，制造业及与之相关的批发零售业新增减税降费及退税缓费3818亿元，在各个行业中占比最高，达41%。增值税发票数据显示，上半年，以锂电池、光伏设备及元器件、新能源汽车为代表的外贸“新三样”相关制造企业销售收入同比分别增长37.4%、38.4%和54.5%。制造业特别是先进制造业发展态势良好。

三是有力支持创新驱动发展。今年3月，国家将符合条件的企业研发费用加计扣除比例由75%统一提高到100%，并作为制度性安排长期实施。在此基础上，国家税务总局会同财政部按照国务院部署，积极推动在原有10月份企业所得税预缴申报和年度汇算清缴两个时段享受研发费用加计扣除政策的基础上，新增7月预缴申报期作为政策享受时点，引导企业更快更好加大研发投入。今年7月，全国共有30.8万户企业提前办理研发费用加计扣除，可享受减免税额约2300亿元。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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