人民网记者 王连香

盛夏7月，在陕西省榆林市米脂县的管家咀村“国家能源千亩碳汇林”，记者看到一排排生机盎然的油松、云杉迎风傲立，为美丽乡村增添了一抹新绿。

“管家咀村碳汇林项目是国家能源集团定点帮扶米脂县的生态项目，今年第三期规划投资了180万元，共栽植油松、云杉、酸枣等常绿树，造林350亩。”国家能源集团神东煤炭挂职米脂县副县长赵建国介绍说。

管家咀村碳汇林。人民网记者 王连香摄

据测算，从2028年起1亩林地每年能吸收二氧化碳8吨左右。全国统一碳汇市场形成后，每吨碳按150元交易，1亩林地碳汇交易收入1200元，千亩碳汇林可直接变现120万元，加上果实收入60万元，可实现年均增收180万元，预计管家咀村每年人均纯收入增加580元。“待碳汇林项目全部建成后，不仅美了乡村，也富了百姓。”赵建国说。

据了解，从2002年起，神东煤炭开始对米脂县实施定点帮扶。截至2023年3月底，已累计为米脂县投入帮扶资金1.46亿元。神东煤炭作为国家能源集团定点帮扶米脂县的组长单位，自开展帮扶以来，积极践行央企社会责任，紧盯“巩固拓展脱贫成果、助力推进乡村振兴”的目标任务，在持续、大力帮扶下，米脂县于2019年5月7日正式退出贫困县序列，超过2万名困难群众受益。尤其是近两年，米脂县的脱贫成果得到牢牢巩固，乡村振兴稳步推进。

高西沟光伏发电项目。人民网记者 王连香摄

“产业兴旺是乡村振兴的重要基础。”赵建国介绍，近年来，通过建设碳汇林基地、分布式光伏电站等项目，不仅带动了当地群众和村集体增收致富。同时，还为助力实现“双碳”目标发挥了积极作用。

现如今，除了米脂小米、山地苹果外，山地核桃、马家铺鲜桃等在当地也享有名气。站在管家咀村的山坡上，一眼望去，可以看到2400亩的核桃林。

管家咀村的山地核桃。人民网记者 王连香摄

“我们已经连续3年收购村里的核桃，村里的种植户可以直接见到效益。”国家能源集团驻米脂县管家咀村第一书记吴光辉介绍，管家咀村共有180余户农民种植核桃树，2400亩核桃林大致每年结果8万斤，年总值约达80万元。

据国家能源集团神东煤炭乡村振兴办副主任孙英韬介绍，近年来，米脂县坚持以“产业振兴”为导向，除打造特色农产品外，还积极探索农业产业高质量发展的新途径。

水肥一体化设施机房。人民网记者 王连香摄

在王沙沟村谷子良种繁育基地水肥一体化设施机房，工作人员介绍，该系统还可以通过电脑或手机向系统下达指令，启动水阀开关，调配好的水肥通过管网就可以直接输送到玉米地里。

对此，米脂县王家沟村党支部书记王永刚感慨道：“现在浇灌起来特别方便，原本复杂的工作变得便捷简单，既高效节能，还省工省时。”

米脂县县长杨树森表示，未来，米脂县将继续与国家能源集团密切合作，保持帮扶资金投入基本稳定，提升自身发展动力，按照“党建引领、生态为本、文化铸魂、产业富民、共建共享”的发展思路，助力米脂县将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

(责编：王连香、吕骞)

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