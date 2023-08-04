人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

工商银行信用卡：促消费 加大金融支持助力“扩内需”

2023年08月04日15:39 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：工商银行信用卡踏上“促消费”节拍 加大金融支持助力“扩内需”

　　 去年底，《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》发布，其中对全面促进消费、加快消费提质升级作出了重要部署。今年伊始，工商银行联合新华社及商务部、国家市场监督管理总局等部门第一时间发布“惠享亿万客户 携手千万商家 扩内需促消费”行动方案，围绕落实稳经济一揽子政策和接续措施，从消费者和商户两端协同发力，以高质量金融服务改善市场预期、提振市场信心、助力消费恢复和扩大。半年来，针对积极发展服务消费、持续提升传统消费、加快培育新型消费等计划，工商银行信用卡创新了多项金融助力消费提质升级的业务模式，着力打造了金融扩大文化和旅游消费增长、释放居住及出行消费潜力、助力线上和线下商品消费融合发展的服务样板，探索出一条具有工行特色、符合金融规律、满足人民个性化、多样化、品质化消费需求的高质量发展道路，踏上“促消费”节拍，融入新时代“扩内需”浪潮。

　　聚焦客户喜好 以丰富供给推动“愿消费”

　　工银信用卡始终坚守“人民金融”底色和“客户至上”初心，围绕居民衣食住行的消费金融需求，聚焦文化和旅游消费等重点领域，丰富金融产品及促销活动供给，主动满足客户多层次的金融服务需求，激发人民“愿消费”的热情，助力释放消费潜力、增强消费动能。

　　把握消费热点，打造文旅品牌金融服务。工商银行与文化和旅游部合作，深度参与2023年“百城百区”金融支持文化和旅游消费行动计划、“5.19中国旅游日”“全国暑期文化和旅游消费季”等系列活动。以信用卡为载体，推动“金融+文旅”跨界融合生态圈建设，重点锁定“食、宿、行、玩、购”等文旅消费核心领域，全新推出“工银爱旅行”专属服务，提供覆盖五大热门场景近万家商户的高额立减优惠活动，同时推出信用卡产品，提供旅游平台会员、旅行消费立减、名厨餐饮折扣等多项特色权益；推出工银爱车系列信用卡及车主服务平台，提供围绕加油、充电、维修、救援等场景、覆盖全国500+城市、5万+汽车类商户的“超级车返现”权益，最高返现力度可达20%，激发人民消费意愿，打造消费有惊喜、出行更美好的生活体验。

　　营造消费氛围，持续升级消费促销品牌。携手全球合作伙伴，持续迭代“工银爱购”消费促销品牌，打造爱购品牌日、爱购达标月、爱购主题季、境外消费促销等系列促销活动，上半年，工银信用卡消费额近1.1万亿元，其中便民移动支付消费额同比增长15%，跨境消费额同比增长49%。围绕百姓文旅消费场景，重磅推出“爱购烧烤季”“爱购畅游季”“爱购打卡季”等13场主题营销活动，覆盖全国百大消费城市、五百特色商圈、千余热门品牌。全新推出信用卡客户成长体系——工银爱享礼，建立信用卡专属文旅权益回馈机制，提供覆盖高端酒店、亲子乐园、舒适出行、视听会员、美食茶饮、随心购物等100余项高品质、定制化权益与服务，多措并举激发消费活力，助力消费提振。

　　满足融资需求 以优惠利率保障“能消费”

　　工商银行信用卡聚焦重点消费领域和人民群众急、难、愁、盼的消费融资需求，持续加大贷款投放力度，满足客户多样化的消费融资诉求，助推消费升级和经济社会平稳健康可持续发展。截至6月底，信用卡贷款业务规模同比大幅增长，分期付款投放额超2000亿元，增幅23%。

　　落实利率优惠，创新产品便利日常消费。围绕养老、教育、医疗、文体、旅游等热点服务消费领域，为有消费融资需求的客户提供申请便捷、用款灵活的综合消费分期产品。上半年，累计为超90万客户提供免息或低息的购物分期资金支持，为客户节省支出近9亿元；累计为近15万客户提供旅游、教育、家电专项分期支持，金额超260亿元。在节假日、消费季、商户促销季，工商银行开展多形式的优惠促销、达标有礼、分期满减、分期返券等活动，让广大消费者享受更低的融资成本，助力百姓消费升级扩容。

　　降低客户成本，精准施策提振大宗消费。为让客户更好实现“汽车梦”，工商银行与30余家优质汽车厂商、经销商集团开展战略合作，在开展产品优惠定价的同时，为客户提供从购车到保险、维修保养、车辆装饰等全链条、全场景金融服务，高效便捷满足客户汽车融资需求。为让客户更好实现“家装梦”，工商银行率先推出全线上、非接触体验的“一键家装”服务，提供利率优惠的家装分期产品服务，助力客户改善居住条件。上半年，工商银行汽车、家装分期投放额近950亿元，同比增幅65%。其中，新能源汽车分期增长超200%，汽车分期整体贷款投放量同业领先，家装分期为超8万户家庭提供累计超130亿元资金支持。

　　服务百姓便利 以场景融合实现“乐消费”

　　工商银行发挥自身科技优势，加快推进数字化运营，支持线上线下商品消费融合发展，为客户提供更优体验、更简流程、更好服务。

　　培育消费场景，科技引领助力渠道创新。全面升级“工银e生活”App，构建了集“身边生活、信赖推荐、积分权益、轻简金融”四大板块的工商银行个人客户生活服务平台，持续建设以“场景生活、办公生活、社区生活”三大生活圈为核心的非金融生态，与美团、京东、途牛、银联等外部平台直连合作，强化外部生态聚合能力。为线下千万商户提供线上流量入口及展示平台，为亿万客户提供众多商家优惠及便利服务，助力培育新型消费。同时，还与北京、广东、湖北等全国23个省、47个重点消费城市联动，优选当地文旅、餐饮、商超等6大重点民生消费领域，依托“工银e生活”平台开展城市性政府消费券活动，参与商户近万家、客户达百万名，有效扩大了服务半径，助力人民美好生活品质提升。

　　优化支付环境，智慧服务助推数字化转型。为解决商户全渠道营销、客户深度运营等方面的经营痛点，工商银行支持智慧景区、智慧超市、智慧商店等营商环境建设，打造智慧化零售新体验，切实优化消费环境。贵州梵净山景区是国家5A级旅游景区、国家级自然保护区、世界自然遗产，近年来，工商银行帮助该景区实现分时入园智能管理、账务核算管理、支持游客自助在线开票等功能，大大提升景区管理效率。今年上半年，梵净山景区通过工行系统售票90万余张，交易金额达6300万元，服务游客90余万人次，各项数据同比大幅提升。

　　截至6月底，工商银行信用卡发卡量达1.64亿张，服务客户1.09亿户、商户突破1200万户，客户及商户同比增长，领先优势进一步扩大，继续保持全球发卡量最大、客户数最多、首家特约商户数突破1000万的银行。下半年，工商银行信用卡将坚决落实党中央、国务院决策部署，积极发挥国有大行支柱作用，坚定不移“扩内需”，真招实招“促消费”，不断完善金融促进消费政策、持续办好“爱购”消费促销活动、创新建设线上线下消费场景，挖掘消费新业态、新模式，助力消费扩量级、提能级。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
一带一路 大道同行 | 当希腊人谈论中国……
　　希腊著名作家卡赞扎基斯曾说过：“如果你仔细琢磨一个希腊人，将会发现一个中国人。如果你仔细琢磨一个中国人，将会发现一个希腊人。…
车企探寻下沉市场新“蓝海”
　　人民网北京8月4日电 （记者栗翘楚）继贵州省举办美丽乡村篮球赛之后，贵州省榕江县和美乡村足球超级联赛近日也火热出圈。近年来，“村BA”“村超”等多样化体育赛事活动，在带动县域经济、文化、旅游发展的同时，也加速了产业融合。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部