原标题：工商银行信用卡踏上“促消费”节拍 加大金融支持助力“扩内需”

去年底，《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》发布，其中对全面促进消费、加快消费提质升级作出了重要部署。今年伊始，工商银行联合新华社及商务部、国家市场监督管理总局等部门第一时间发布“惠享亿万客户 携手千万商家 扩内需促消费”行动方案，围绕落实稳经济一揽子政策和接续措施，从消费者和商户两端协同发力，以高质量金融服务改善市场预期、提振市场信心、助力消费恢复和扩大。半年来，针对积极发展服务消费、持续提升传统消费、加快培育新型消费等计划，工商银行信用卡创新了多项金融助力消费提质升级的业务模式，着力打造了金融扩大文化和旅游消费增长、释放居住及出行消费潜力、助力线上和线下商品消费融合发展的服务样板，探索出一条具有工行特色、符合金融规律、满足人民个性化、多样化、品质化消费需求的高质量发展道路，踏上“促消费”节拍，融入新时代“扩内需”浪潮。

聚焦客户喜好 以丰富供给推动“愿消费”

工银信用卡始终坚守“人民金融”底色和“客户至上”初心，围绕居民衣食住行的消费金融需求，聚焦文化和旅游消费等重点领域，丰富金融产品及促销活动供给，主动满足客户多层次的金融服务需求，激发人民“愿消费”的热情，助力释放消费潜力、增强消费动能。

把握消费热点，打造文旅品牌金融服务。工商银行与文化和旅游部合作，深度参与2023年“百城百区”金融支持文化和旅游消费行动计划、“5.19中国旅游日”“全国暑期文化和旅游消费季”等系列活动。以信用卡为载体，推动“金融+文旅”跨界融合生态圈建设，重点锁定“食、宿、行、玩、购”等文旅消费核心领域，全新推出“工银爱旅行”专属服务，提供覆盖五大热门场景近万家商户的高额立减优惠活动，同时推出信用卡产品，提供旅游平台会员、旅行消费立减、名厨餐饮折扣等多项特色权益；推出工银爱车系列信用卡及车主服务平台，提供围绕加油、充电、维修、救援等场景、覆盖全国500+城市、5万+汽车类商户的“超级车返现”权益，最高返现力度可达20%，激发人民消费意愿，打造消费有惊喜、出行更美好的生活体验。

营造消费氛围，持续升级消费促销品牌。携手全球合作伙伴，持续迭代“工银爱购”消费促销品牌，打造爱购品牌日、爱购达标月、爱购主题季、境外消费促销等系列促销活动，上半年，工银信用卡消费额近1.1万亿元，其中便民移动支付消费额同比增长15%，跨境消费额同比增长49%。围绕百姓文旅消费场景，重磅推出“爱购烧烤季”“爱购畅游季”“爱购打卡季”等13场主题营销活动，覆盖全国百大消费城市、五百特色商圈、千余热门品牌。全新推出信用卡客户成长体系——工银爱享礼，建立信用卡专属文旅权益回馈机制，提供覆盖高端酒店、亲子乐园、舒适出行、视听会员、美食茶饮、随心购物等100余项高品质、定制化权益与服务，多措并举激发消费活力，助力消费提振。

满足融资需求 以优惠利率保障“能消费”

工商银行信用卡聚焦重点消费领域和人民群众急、难、愁、盼的消费融资需求，持续加大贷款投放力度，满足客户多样化的消费融资诉求，助推消费升级和经济社会平稳健康可持续发展。截至6月底，信用卡贷款业务规模同比大幅增长，分期付款投放额超2000亿元，增幅23%。

落实利率优惠，创新产品便利日常消费。围绕养老、教育、医疗、文体、旅游等热点服务消费领域，为有消费融资需求的客户提供申请便捷、用款灵活的综合消费分期产品。上半年，累计为超90万客户提供免息或低息的购物分期资金支持，为客户节省支出近9亿元；累计为近15万客户提供旅游、教育、家电专项分期支持，金额超260亿元。在节假日、消费季、商户促销季，工商银行开展多形式的优惠促销、达标有礼、分期满减、分期返券等活动，让广大消费者享受更低的融资成本，助力百姓消费升级扩容。

降低客户成本，精准施策提振大宗消费。为让客户更好实现“汽车梦”，工商银行与30余家优质汽车厂商、经销商集团开展战略合作，在开展产品优惠定价的同时，为客户提供从购车到保险、维修保养、车辆装饰等全链条、全场景金融服务，高效便捷满足客户汽车融资需求。为让客户更好实现“家装梦”，工商银行率先推出全线上、非接触体验的“一键家装”服务，提供利率优惠的家装分期产品服务，助力客户改善居住条件。上半年，工商银行汽车、家装分期投放额近950亿元，同比增幅65%。其中，新能源汽车分期增长超200%，汽车分期整体贷款投放量同业领先，家装分期为超8万户家庭提供累计超130亿元资金支持。

服务百姓便利 以场景融合实现“乐消费”

工商银行发挥自身科技优势，加快推进数字化运营，支持线上线下商品消费融合发展，为客户提供更优体验、更简流程、更好服务。

培育消费场景，科技引领助力渠道创新。全面升级“工银e生活”App，构建了集“身边生活、信赖推荐、积分权益、轻简金融”四大板块的工商银行个人客户生活服务平台，持续建设以“场景生活、办公生活、社区生活”三大生活圈为核心的非金融生态，与美团、京东、途牛、银联等外部平台直连合作，强化外部生态聚合能力。为线下千万商户提供线上流量入口及展示平台，为亿万客户提供众多商家优惠及便利服务，助力培育新型消费。同时，还与北京、广东、湖北等全国23个省、47个重点消费城市联动，优选当地文旅、餐饮、商超等6大重点民生消费领域，依托“工银e生活”平台开展城市性政府消费券活动，参与商户近万家、客户达百万名，有效扩大了服务半径，助力人民美好生活品质提升。

优化支付环境，智慧服务助推数字化转型。为解决商户全渠道营销、客户深度运营等方面的经营痛点，工商银行支持智慧景区、智慧超市、智慧商店等营商环境建设，打造智慧化零售新体验，切实优化消费环境。贵州梵净山景区是国家5A级旅游景区、国家级自然保护区、世界自然遗产，近年来，工商银行帮助该景区实现分时入园智能管理、账务核算管理、支持游客自助在线开票等功能，大大提升景区管理效率。今年上半年，梵净山景区通过工行系统售票90万余张，交易金额达6300万元，服务游客90余万人次，各项数据同比大幅提升。

截至6月底，工商银行信用卡发卡量达1.64亿张，服务客户1.09亿户、商户突破1200万户，客户及商户同比增长，领先优势进一步扩大，继续保持全球发卡量最大、客户数最多、首家特约商户数突破1000万的银行。下半年，工商银行信用卡将坚决落实党中央、国务院决策部署，积极发挥国有大行支柱作用，坚定不移“扩内需”，真招实招“促消费”，不断完善金融促进消费政策、持续办好“爱购”消费促销活动、创新建设线上线下消费场景，挖掘消费新业态、新模式，助力消费扩量级、提能级。

(责编：曹淼、李源)

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