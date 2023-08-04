人民网北京8月4日电 （记者栗翘楚）继贵州省举办美丽乡村篮球赛之后，贵州省榕江县和美乡村足球超级联赛近日也火热出圈。近年来，“村BA”“村超”等多样化体育赛事活动，在带动县域经济、文化、旅游发展的同时，也加速了产业融合。

7月29日，贵州榕江的足球场开启了一场特殊赛事，捷途汽车与贵州村超八强队伍，进行了一场激烈角逐且情谊满满的友谊赛，同时也见证捷途X70 PRO上市发布。据了解，该款车型以颜值、空间、智能、性能为亮点。颜值方面，车型采用“V型羽阵格栅”设计，上宽下窄布局辅以镀铬箭羽式点阵格栅，与LED方形矩阵大灯前灯、纵深感极强的日行灯互相交映；在空间方面，支持5/7座随心组合，满足更多用车需求；在智能方面，采用场景化语音交互技术，搭载便捷语音控制多媒体系统、导航、电话、车窗/天窗等车载功能；在性能方面，匹配1.5T+6DCT、1.6TGDI+7DCT与2.0TGDI+7DCT动力组合，覆盖日常代步需求。

当前，下沉市场汽车消费，仍是一个增量巨大的市场。随着乡村基础建设的优化以及互联网的普及，企业触及下沉市场消费者的方式愈发多元，下沉市场消费活力提升。贵州“村超”总决赛之夜，捷途汽车负责人与贺炜在直播间中，一起将捷途X70 PRO介绍给全国的观众。

业内人士指出，汽车下乡的一个重要发展瓶颈，即售价问题。车企布局下沉市场，要注重农村与城市市场的差异，从供给侧做出调整。与城市相比，农村消费者更注重实用性。

面对中国汽车消费在政策、产品、用户、区域、渠道等方面迎来的拐点期，必须要通过新的模式和新的渠道来开发新的市场和新的消费人群。在此基础上，尤其要关注下沉市场用户的用车偏好和用车质量要求。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经