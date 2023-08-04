人民网北京8月4日电 （记者孙博洋）“当前传播技术的快速发展，既极大拓展了信息的受众人群，提升了信息的传播力和影响力，也使得提高公众的食品安全与营养素养成为一项更为紧迫的工作，科普工作还需下大功夫。”市场监管总局特殊食品司司长周石平在《营养大真探》科普求证节目上线发布会上表示。

市场监管总局特殊食品司司长周石平表示，希望社会各界协同共治，积极开展食品安全科普宣传，运用公众易于理解、接受和参与的方式，高质量普及食品安全与营养知识，引导公众科学认知特殊食品、增强对欺诈和虚假宣传的辨别能力、树立健康安全科学理性的消费理念，推动消费环境改善，为推进“健康中国”建设贡献力量。

工信部消费品工业司原司长高延敏表示，营养健康行业进入了较快的发展时期，营养健康食品正在走向刚需，行业发展潜力正在释放，预计未来将会是非常大的消费市场；营养健康行业也借助于数字化转型，实现品质化和高端化发展。

国民营养健康专家委员会顾问张志强表示，营养是一门科学、是一门学问，有源于学术本身的复杂性，所以只有通俗易懂的营养科普才能让复杂的营养科学知识深入普通老百姓的心中，为老百姓所知晓所理解，让复杂的营养科学知识转化为普通老百姓的健康饮食行为。

中国儿童中心儿童营养与健康研究中心主任夏蕊认为，科普儿童的食品安全和食物营养，是改善儿童饮食行为，提升营养素养和营养健康状况的良好手段，不仅关乎食品行业的良性发展，更关系到家庭的幸福和社会的稳定。

北京大学公共卫生学院营养与食品卫生系教授马冠生认为，食品行业与人民生活息息相关，谣言也是最易传播、最易轻信的地方，因此给予消费者准确、清晰的信息至关重要。

中国社科院食品药品产业发展与监管研究中心主任张永建表示，面对营养健康产业发展，需要进一步加强营养科学的研究。另一方面需要进一步做好营养科学的科普工作，通过提升消费者的营养知识素养，促进营养的科学理性消费。

(责编：孙红丽、吕骞)

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