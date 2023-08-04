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探访莫斯科郊外的红色展馆：铭记历史 传承友谊

2023年08月04日13:42 | 来源：人民网
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中共六大会址常设展览馆。人民网记者 刘凡摄
中共六大会址常设展览馆。人民网记者 刘凡摄
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人民网莫斯科8月4日电 （记者申亚欣、刘凡、申佳平） 距离莫斯科市中心约40公里的五一村，一栋淡黄色的三层欧式建筑，与中国结下不解之缘。95年前，中国共产党第六次全国代表大会在这里召开。如今，这里成为迄今为止中国在海外的唯一的关于中共党史的常设展览馆。

1928年，在共产国际、联共（布）的指导和帮助下，中国共产党在莫斯科郊区五一村成功举行第六次全国代表大会，对有关中国革命的一系列根本问题作出基本正确的回答，为推进中国革命的复兴和发展作出历史性贡献。中共六大会址常设展览馆承载并记录了这段珍贵的历史，也成为中俄两国人民传统友谊的见证。

绿荫环绕中，红色穹顶熠熠生辉，格外庄重。一楼大厅电子屏幕上，中共六大会址修复前后对比照，讲述着历史的沧桑。中共六大会址常设展览馆副馆长王京向记者介绍说：“中方出资修复后，将其作为莫斯科中国文化中心分部，举办中共六大常设展览，2016年7月正式对外开放。”

“由于该建筑属于俄罗斯文化遗产，不能买卖，中方通过租赁形式使用，租期49年，俄方每年象征性地收取1卢布租金。1卢布的租金，传递着中俄友谊的深情厚谊。”王京说。

展馆历史介绍分“中共六大召开前的形势”“中共六大的筹备与召开”“中共六大之后革命运动的发展”三部分。沿着白色的大理石拾级而上，记者看到，二楼的陈设保留着中共六大原貌，红色横幅上用中俄文写着“中国共产党第六次全国代表大会”，主席台下一排排长条凳整齐排列，讲述着那段不可磨灭的历史。

在图片展览中，一张身穿汉服的俄罗斯女孩的照片吸引了记者的目光。王京告诉记者：“这是展馆举办新春联谊活动上拍摄的，中俄儿童共同庆祝春节的到来。”

从开馆之日起，展览馆就成为中俄人民开展文化交流、增进相互了解的平台，经常举办演出、展览、联欢、讲座等活动，免费向公众开放，已接待数万名参观者。

(责编：孙红丽、吕骞)分享让更多人看到

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