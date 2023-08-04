黄盛

近日，受台风“杜苏芮”影响，华北、黄淮等地出现极端降雨过程，特别是7月29日以来，北京大部、天津、河北中南部和东北部、山西东部、山东中部和西南部、河南北部等地出现暴雨到大暴雨，部分地区特大暴雨，累计降雨量100—300毫米。受降雨影响，北京、天津、河北等海河流域部分地区发生了较大洪水。

为全力搜救失联、被困人员，尽最大限度减少人员伤亡，保障人民群众生命财产安全，社会各界调动人力物力，开展防汛救灾工作——在受灾区救援一线，在通讯、电力等基础设施保供现场，在民生服务保障路上，一个个令人感动的画面，成为各界携手筑起的防汛堤坝，其中就有国有企业的积极作为。

一线抢险救援 守护生命健康安全

7月30日至31日，受持续强降雨影响，北京、石家庄等地的部分路段出现积水，交通出行受到影响。

为尽快排除道路积水，中交一公局八公司北京地铁项目、石家庄地铁项目成立抢险突击队，出动 30 余人开展救援工作，并配备了应急发电车 1 台、水泵 6 台、应急沙袋等，及时为周边道路排水近 1 千立方米，力促道路恢复正常。

不仅城市道路，在本轮强降雨过程中，河北省涿州市和北京市房山区、门头沟区的防汛救灾也牵动着社会各界的心。

燕山石化救援队员全力紧急搜救。受访者供图

“北京房山燕山向阳路48号院内有人员被困！”7月31日10时07分，中国石化燕山石化救援队接到群众求助，立刻派出三中队1台救援车辆，5名人员前往现场紧急救援。当时，由于暴雨持续加强，水位持续上涨，48号院内水流湍急，积水最深处达到2米，纵深30余米，人员站立都十分困难。救援人员克服巨大困难，经过两个多小时将22名被困者全部救出。截至7月31日19时，燕山石化救援队共完成排水、抢险、救援等任务10次；转移涉险被困人员30名、被困车辆2台，清除路面倾倒树木2棵。

“先救人再抢险。”8月2日，受极端强降雨天气和上游河道泄洪等因素影响，河北省涿州市内涝风险加剧，部分村庄被洪水围困。当日11时，正在涿州进行通信抢修的中国铁塔保定市分公司涿州区域维护人员王旭和李雪波，发现一名孕妇被困家中，便没有多想立刻加入救援工作中。

经过30多分钟救援，王旭和李雪波成功将孕妇通过皮划艇转移至安全区域。当孕妇家属对现场救援人员表示感谢时，王旭和李雪波只说了一句“这没什么，谁碰到了都会拉一把手”，然后就匆匆赶往通信基站进行保障。

中国华电河北公司职工在厂房门口布置防汛沙袋。 受访者供图

在防汛一线，还有众多人士或冒雨坚守岗位，或储备应急物资，或加强巡检做好应急响应，凸显出危难时刻的责任与担当。7月31日凌晨，中国华电河北公司生产人员发现厂区道路有排水不畅情况后，第一时间对排水口的淤泥进行清理，保证排水通畅；暴雨期间，黄壁庄、岗南两个厂区的生产人员充足防汛力量，加强巡检，全力保障机组稳定运行。8月1日晚，因三辆列车受困停靠在北京门头沟妙峰山镇山区，交通完全阻隔，中铁十四局京唐、石港、雄商、雄忻、津沧等北京周边项目共275人连夜赶赴北京门头沟抢险一线，抢修被山体冲刷的淤泥、树根、巨石覆盖的铁路路基，为受困列车旅客拉通逃生通道。南水北调集团组织沿线各级运管单位对左排、河渠交叉等重点建筑物落实24小时盯防，实时掌握过流情况；组织应急人员、物资、设备迅速到位，随时做好应急响应。中国石油在重点区域安排人员 24 小时值班值守，督促各加油站提升服务标准，提供应急抢险车辆快速加油通道，为过路行人提供避雨、休憩场所及时发布恶劣天气信息和科普宣传。

基础供应保障 维持通信供电稳定

“信号抢通了！”

8月1日15时20分，中国电信已抢修完毕，北京市潭柘寺站点通话恢复正常。

面对因台风“杜苏芮”影响而来的暴雨，京津冀部分受到洪涝灾害的地区面临通信受阻的难题。为此，中国电信等通信企业迅速积极开展抢险救灾工作，并组织保障团队尽快进行信号抢修。目前，中国电信集团已调度内蒙古、湖北、陕西、天津公司4辆卫星基站车支援河北、北京公司，调度安徽、陕西和湖北系留式无人机搭载4G基站3套，便携基站3套，8月1日出发赶赴北京开展应急通信保障。北京联通也组织房山、门头沟属地网格与中国铁塔联合进行站址抢通；在确保人身安全的情况下，组织对房山、门头沟等重点受灾区域开展抢修工作。

工作人员正在进行通信抢修。 受访者供图

受灾地区的用电情况也牵动着无数人的心。北京市门头沟区部分地区在7月29日20点开始电力中断。了解到这一情况后，中国兵器保变电气成立了以变压器设计、工艺、制造、安装、维护等专家和营销公司党员骨干为核心成员的 20 余人组成的党员突击队，排查强降雨附近设备的运行情况，随时保证能与险情地区保持联系，提供技术支撑，确保设备安全，为电力设备安全稳定运行做好保障工作。

国网北京电力实时跟踪天气变化情况，提前安排电力综合应急救援队伍22支510人，携带发电车、小型发电机、照明车等防汛应急物资装备，前往气象预测较强降雨区域驻扎值守；部署241支专业抢修队伍、109辆发电车在全市各区域值守备勤，随时做好突发应急处置。

华能北京热电厂在暴雨期间加强对防水排水设备设施检查维护，对重点部位，特别是雨水泵房、地下排水设施、氢站等重点区域开展全面巡检，确保排水通畅，确保机组稳定发电。

华能北京热电厂员工操作排水阀降低水塔水位。 受访者供图

随着防汛救灾工作的推进，社会各界组织也纷纷深入援手向此次受灾地区捐赠物资。 7月31日，在可口可乐中国与装瓶合作伙伴中粮可口可乐的“净水24小时”应急饮用水救援机制推动下，满载着108000瓶饮用水的货车队，从中粮可口可乐北京厂出发运到北京市房山区琉璃河镇、石楼镇和门头沟区军庄镇等受到洪涝灾害的区域，并发放给当地受灾群众。

在防汛减灾面前，社会各界众志成城，为受灾人民群众撑起守护之伞，为灾后重建、复工复产筑起基石。（实习生王鼎伦对此文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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