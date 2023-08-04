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外汇局：2023年上半年我国国际收支保持基本平衡

2023年08月04日16:51 | 来源：人民网
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人民网北京8月4日电 （记者罗知之）日前，国家外汇管理局公布了2023年二季度及上半年国际收支平衡表初步数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，国际收支平衡表初步数据显示，2023年上半年我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差1468亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为1.7%，继续处于合理均衡区间；资本项下跨境资金流动总体趋稳。

王春英介绍，具体来看，一是货物贸易顺差处于历史同期较高水平。上半年，我国国际收支口径的货物贸易顺差2933亿美元，为历年同期次高值。其中，货物贸易出口15264亿美元，进口12332亿美元。我国制造业高质量发展为对外贸易持续提供新动能，同时机电产品、劳动密集型产品等传统产品出口保持稳定，支撑我国经常账户保持合理规模顺差。

二是服务贸易逆差逐步向常态水平回归。上半年，服务贸易逆差1021亿美元，旅行、运输为主要逆差项目。其中，旅行逆差814亿美元，同比增长67%，主要是居民个人跨境旅行呈现恢复态势，旅行支出和收入均呈现增长；运输逆差416亿美元，主要是全球运力供给逐步恢复，我国运输服务收支正向疫情前水平回归。

三是资本项下跨境资金流动总体趋稳。从境外资本流入情况看，上半年，来华直接投资保持资金净流入，其中吸收来华股权投资净流入323亿美元；来华证券投资更加积极，其中股票项下净流入同比明显增加，债券项下逐步恢复净流入；外债余额更加稳定。从我国对外投资情况看，对外直接投资有序发展，其中对外股权投资净流出559亿美元；对外证券投资同比有所放缓。

“总体看，在复杂严峻的外部环境下，我国牢牢把握高质量发展的首要任务，国民经济持续恢复、总体回升向好，我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面将继续支撑我国国际收支保持基本平衡。”王春英说。

(责编：罗知之、吕骞)
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