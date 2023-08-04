原标题：国家电网公司举办南美云开放日活动

8月4日，国家电网公司在中国江苏宜兴，巴西（里约热内卢、坎皮纳斯），智利（圣地亚哥、瓦尔帕莱索）三国同步举行云开放日活动。活动以“共寻传统手工艺的绿色新生”为主题，以中国和巴西、智利的传统手工艺为纽带，透过能源绿色低碳转型和传统手工艺制作技艺融合，进行跨国文化交流，搭建中、巴、智三国携手共建可持续发展未来的友谊桥梁。

活动通过紫砂文化讲座、情景剧等形式，让中外嘉宾共同领略中华紫砂文化的独特魅力。紫砂制作的传统乐器“埙”在古韵新声中穿越古今，其悠扬的音色引发全场共鸣；90后紫砂工艺传承人带领中外嘉宾代表现场制作紫砂茶杯，切泥块、围身筒、装杯把……东方泥土带来乐趣体验；轻松愉快的情景剧，展示了国家电网在助力紫砂产业绿色转型的成功经验。巴西、智利的参会嘉宾带来了颇具当地特色的手工艺视频展演，介绍当地著名的手工艺品的历史与现实，展现出不同国家手艺人对传统手工艺的坚守和传承。300余名中外嘉宾在线上、线下同步参与活动。

自2021年以来，国家电网公司连续三年举办“国家电网-南美”云开放日活动，面向巴西、智利海外项目广大外籍员工及家属，以及当地民众和媒体，传播阐释京剧、茶艺、陶瓷等中华传统文化，积极促进中外青年互动交流，传递中国企业与当地携手同心，合作共赢的良好心愿，推动文化融合与民心相通，搭建中巴、中智友谊桥梁的积极成效，以良好企业形象展示真实、立体、全面的中国。

国家电网公司坚持市场化、长期化、本土化经营，在10个国家和地区投资和参与运营13个能源网项目。在巴西、智利两国投资并运营国家电网巴西控股公司、CPFL公司，智利切昆塔公司、CGE公司；投资建设运营美丽山特高压输电项目，推动巴西电力工业迈入特高压新时代；积极参与公益事业，巴西马累交响乐团、北大河州苦咸水淡化等公益获得当地政府和社会高度认可。今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，国家电网公司将继续秉持互利共赢原则，加强电网基础设施建设，提升电网供电质量，履行企业社会责任，推动国际能源电力合作迈上新台阶。

(责编：曹淼、李源)

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