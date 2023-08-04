人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家外汇管理局公开通报10起涉地下钱庄非法买卖外汇案

2023年08月04日21:20 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京8月4日电（记者刘开雄）国家外汇管理局4日向社会通报了10起通过地下钱庄非法买卖外汇的案件，分别涉及2家企业和8名个人，案件罚款金额最高达683.2万元人民币。

　　涉案企业和个人通过地下钱庄非法买卖外汇，笔数多、金额大。其中，广东籍陈某通过地下钱庄跨境“对敲”换汇，两年间连续违规换汇笔数达156笔。

　　国家外汇局有关部门负责人介绍，国家外汇局通过典型案例通报，提示社会公众通过“黄牛”、地下钱庄等买卖外汇具有非法性和危害性，不仅资金安全无保证，还将承担相应法律责任。

　　“社会公众应通过银行等正规渠道合法办理外汇业务，远离‘黄牛’、地下钱庄，自觉抵制非法买卖外汇行为。”该负责人说。

　　记者从国家外汇局了解到，在依法查处外汇违法违规活动的同时，国家外汇局协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入中国人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注。

　　“下一步，国家外汇局将继续密切协同公安机关等部门严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动，有力惩戒非法买卖外汇行为。”上述负责人表示，国家外汇局还将积极开展政策宣传和警示教育，在进一步增强社会公众合法合规意识的同时，督促银行等机构提升外汇服务意识，提高业务办理效率，提升外汇服务质量。

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中欧班列“体检”员：每天敲击、弯腰上万次
　　初伏，成都北编组站骄阳似火。 编组场上，检车员来来往往，一派繁忙景象。…
加强政策储备 四部门透露下一阶段宏观政策着力点
　　8月1日，国家发展改革委等4部门联合召开新闻发布会。人民网记者 许维娜摄 人民网北京8月4日电 （许维娜、实习生陈梓瑶）宏观政策是中国经济保持平稳运行、迈向高质量发展的重要推动力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部