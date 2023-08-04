原标题：爱尔眼科：党建引领促发展，砥砺奋进向未来

二十一年，一个跨越历史的时间维度；

二十一年，一段踔厉奋发的非凡历程；

二十一年，一张满载硕果的精彩答卷。

大潮汹涌，时光奔腾。党的十八大以来，爱尔眼科上下齐心、高举旗帜，不忘初心、牢记使命，感恩奋进、砥砺前行，全面加强党的领导和党的建设，全力推动企业高质量发展取得了显著成效。

日前，爱尔眼科集团党委召开“学习报告明方向 勇毅前行向光明”党建优秀案例分享暨总部“两优一先”表彰大会，进一步激励各党支部、广大党员干部在推动眼健康工作中充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用，开创高质量发展新局面。

深度融合，高质量党建助力企业经营稳中向好

二十多年来，爱尔眼科扎实推进党的群众路线教育实践活动、紧跟中央和各省部署的专题教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育往深里走、往心里走、往实里走；持续开展特色宣讲进支部、进医院、进团队，引导全体党员干部员工赓续精神血脉，传承红色基因。

“创新让企业党建充满活力，创新是爱尔发展的不竭动力！”爱尔眼科集团党委书记张跃文表示。每年两会落幕后，爱尔眼科集团党支部都会组织党员和职工认真学习两会精神，并将学习贯彻落实两会精神和公司经营发展目标、规划紧密结合，努力把学习贯彻成果转化为工作履职实效。公司各项主要业务均保持稳中向好发展态势，根据年报显示，2022年，爱尔眼科的门诊量达1125.12万次，同比增长10.35%；手术量87.07万例，同比增长6.54%。

2021年，爱尔眼科成功入选中国上市公司协会评选的“百强民营上市公司党建案例”，被湖南省委两新工委树为全省两新领域“标杆党组织”，被湖南省卫健委评为“先进基层党组织”。据不完全统计，集团旗下共有120余家医院党组织被各地政府党委评为“优秀基层党组织”和“星级党支部”。

爱尔眼科的发展壮大，始终以“使所有人，无论贫穷富裕，都享有眼健康的权利”为初心和使命，坚持“以患者为中心”，追求社会责任和自身发展的和谐统一。目前，爱尔眼科已成为全球规模最大、诊疗量最多的眼科医疗连锁机构，医疗网络已遍及中国内地、中国香港、欧洲、美国、东南亚。

产学研协同创新，全力打造“科技爱尔”

早在2019年，上市十周年之际，爱尔眼科发布了新十年高质量发展目标，其中就包括“通过全球布局、科技创新为世界眼科学做出贡献”。党的十八大以来，爱尔眼科坚持把创新作为引领发展的第一动力，狠抓创新驱动，紧扣品牌创新发展的基点，引领带动科技创新、机制创新、管理创新、文化创新，为企业改革发展提供了有力的科技支撑。2021年，爱尔眼科继续以科研赋能，全力打造“科技爱尔”。

近年来，爱尔眼科不断加大了科技创新力度，升级科教研创新平台，推进产学研协同发展，稳步提升科研能力，以“多院、多所、五站、三中心、三基地、一平台”为核心的一体化医教研创新平台体系日趋完善。2021年1月，爱尔眼科首个国家级创新平台“博士后科研工作站”获批成立，至此，已完全打通从专科到博士后的全建制人才培养体系。与此同时，爱尔眼科科技创新成果也不断涌现，如全球首款青少年近视防控人工智能设备“云夹”，视力自测小程序，AI辅助OK镜检验系统、眼睑肿物智能筛查工具等。

此外，爱尔眼科实施了全球引才引智计划，搭建全球医生平台，全球人才聚集效应逐步显现，一批国内外权威眼科专家陆续加盟爱尔，不断充实集团的核心专家团队和各医院的人才力量。坚定不移举改革旗、打创新牌，爱尔眼科用改革创新的集成联动，不断推进企业治理体系和治理能力的飞跃。未来，爱尔眼科将基于自身科技创新优势，全面引进博士后高端人才，持续深耕眼科学研究，并加速成果转化，助推全球视觉科学与眼科行业发展！

坚守初心，追求社会责任和自身发展的和谐统一

“初心引领前行路”，除了坚持“以患者为中心”，爱尔眼科坚持履行更多社会责任，持续反哺社会。从2016年开始，爱尔眼科开展“你是我的眼，角膜移植公益行”，帮助全国近千名角膜移植患者重获光明；同时，爱尔眼科深入到全国30个省、自治区及直辖市为患有白内障、胬肉、青光眼等眼疾的贫困患者在眼健康知识普及、眼病普查的基础上，提供手术救助，防止因病致贫、因病返贫。截至目前，爱尔眼科已帮助近70万名贫困眼病患者重见光明，发起的眼健康义诊和科普宣教覆盖人次达1.8亿。

今年是爱尔眼科持续发展的第二十一年，也是开启“二次创业”征程的关键节点。“爱尔是一棵经风历雨、茁壮成长的小树。我们深知，只有深深地根植大地，才能枝繁叶茂；只有真诚地反哺社会，才能生生不息。”爱尔眼科医院集团董事长陈邦表示。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是党的第二个百年奋斗目标的起步之年，也是推动企业高质量发展取得实质性成效的关键之年。站在国家和历史发展的新起点，未来十年，爱尔眼科将继续不忘初心，牢记使命，在不断推进中国眼健康事业发展的同时，也为努力实现“百年爱尔”的目标奋进！

(责编：曹淼、李源)

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