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金融监管总局拟出台银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法

2023年08月05日16:16 | 来源：新华社
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记者日前从国家金融监督管理总局获悉，为进一步推动银行保险机构前移涉刑案件风险防控关口，健全涉刑案件风险防控全链条治理机制，金融监管总局起草了《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。

征求意见稿明确涉刑案件风险防控的目标和基本原则等，强调涉刑案件风险防控应做到“预防为主、关口前移，全面覆盖、突出重点，法人主责、分级负责，联防联控、各司其职，属地监管、融入日常”。

征求意见稿强调，银行保险机构应建立健全涉刑案件风险防控重点制度，研判本机构涉刑案件风险防控重点领域，完善涉刑案件风险防控重点措施，加强信息化建设，并及时开展涉刑案件风险防控评估。

征求意见稿明确监管部门在涉刑案件风险防控工作中的职责分工，提出对银行保险机构涉刑案件风险防控进行非现场监管、现场检查等要求。（记者李延霞）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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