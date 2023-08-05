人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

维护市场价格秩序稳定 市场监管总局提醒经营者“七不得”

2023年08月05日23:56 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京8月5日电（记者赵文君）为保障洪涝地区重要民生商品和服务市场价格基本稳定，制止哄抬价格等价格违法行为，市场监管总局5日发布关于汛期维护市场价格秩序稳定的公告，对相关经营者提出“七不得”提醒告诫。

　　一是不得捏造散布涨价信息。不得捏造散布货源紧张或者市场需求激增的信息。不得捏造散布其他经营者已经或者准备提价的信息。不得散布信息，诱导其他经营者提高价格。

　　二是不得囤积居奇。不得无正当理由，超出正常的存储数量或者存储周期，大量囤积市场供应紧张、价格发生较大波动的重要民生物资。

　　三是不得推动价格过快过高上涨。不得强制搭售商品，变相大幅度提高价格。不得在成本未明显增加时大幅度提高价格，或者成本虽有增加但价格上涨幅度明显高于成本增长幅度。

　　四是不得串通涨价。不得相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或消费者的合法权益。

　　五是不得违反明码标价规定。标价要做到真实准确、货签对位、标识醒目，价格变动要及时调整。不得在标价之外加价出售商品或者提供服务，不得收取任何未予标明的费用。

　　六是不得价格欺诈。经营者不得利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易。不得虚假标价、虚假折价、虚假减价、低价诱骗高价结算、无正当理由不履行价格承诺。网络交易平台经营者不得利用技术手段等强制平台内经营者进行虚假的或者使人误解的价格标示。

　　七是不得违反法律法规规定，利用价格手段侵犯消费者和其他经营者合法权益，扰乱市场价格秩序。

　　市场监管总局要求有关经营者认真对照公告，及时开展自查自纠。各级市场监管部门将加强执法检查，依法查处各类价格违法行为。对情节恶劣的典型案件，将依法从重处罚并公开曝光。欢迎社会各界参与监督，若发现违法线索，及时拨打12315进行投诉举报。

(责编：胡永秋、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
第九届全国青年科普创新大赛落幕
　　人民网北京8月5日电 （记者赵竹青）8月4日，由中国科协主办，中国科技馆、中国科协青少年科技中心联合承办第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛（简称科普创新大赛）全国总决赛在辽宁省科学技术馆圆满落下帷幕。 本届科普创新大赛重点围绕“智慧·安全·环保”三大主题，关注前沿科学技术、公共安全健康等领域的科研应用与普及，考查青少年发现问题、解决问题及动手实践能力，设“创意作品”和“科普实验”两类项目。…
算力紧缺！AI大模型如何应对挑战？
　　人民网北京8月5日电 （记者赵竹青）近日，中国计算机学会（CCF）人工智能会议在新疆乌鲁木齐举行。在分论坛“见疆见昆仑·AI大模型算力前沿”上，专家学者们一致表示，大模型时代，智能算力成为“稀缺资产”，如何善用算力资源，发挥其最大效益，已经成为每个参与者必须面对的挑战。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部