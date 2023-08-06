国家综合货运枢纽补链强链部省工作协调机制正式建立
2023年08月06日05:30 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月5日电 （记者韩鑫）记者从交通运输部获悉：交通运输部办公厅、财政部办公厅近日联合印发通知，正式建立国家综合货运枢纽补链强链部省工作协调机制。
据介绍，协调机制主要职责包括三点：一是指导推进国家综合货运枢纽补链强链工作组织实施。二是组织开展国家综合货运枢纽补链强链工作评估、典型经验推广。三是在用地、线路、时刻表、运力调度、国际邮件通关权、资金等方面加强资源统筹利用；在规划、方案、项目、绩效管理等方面加强工作指导；对跨省域实施的重点事项进行协调推动。
2022年，交通运输部、财政部联合启动国家综合货运枢纽补链强链工作，通过竞争性评审方式确定了首批15个支持城市，安排中央资金支持综合货运枢纽及集疏运体系建设，提升综合运输效率，服务供应链产业链安全稳定。
《 人民日报 》（ 2023年08月06日 02 版）
(责编：白宇、胡永秋)
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