四类行业重点企业工伤预防能力提升培训工程将实施
2023年08月06日08:53 | 来源：光明日报
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原标题：四类行业重点企业工伤预防能力提升培训工程将实施
近日，人力资源和社会保障部会同国家卫生健康委、应急管理部、国家铁路局、国家矿山安全监察局联合发布《关于实施矿山、机械制造、铁路运输、铁路建设施工等行业重点企业工伤预防能力提升培训工程的通知》（以下简称《通知》），部署实施四类行业重点企业工伤预防能力提升培训工程，提升相关领域从业人员工伤预防意识和能力，从源头上预防和减少工伤事故发生。
《通知》强调，要紧紧围绕从源头上消除事故隐患，全覆盖、高质量培训四类行业重点企业重点人员，切实提升工伤预防意识和能力，推动落实企业工伤预防主体责任，保障劳动者生命安全与健康，促进劳动者稳定就业，促进重点行业安全健康发展。
《通知》明确，将四类行业的重点企业安全生产与职业健康分管负责人、专职安全、职业健康管理人员和班组长（含车间主任、车队长）作为重点培训对象，2025年底前基本实现培训全覆盖，并对培训内容、培训方式、培训时长和培训机构作出详细规定，对培训项目管理、资金安全管理、培训质量管理提出明确要求。（记者邱玥）
(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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