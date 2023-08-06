原标题：海南博鳌零碳示范区部分建筑实现“零碳”运营

在博鳌亚洲论坛每年召开年会的海南琼海东屿岛上，中国创建了首个国家级零碳示范区——博鳌零碳示范区。记者近日实地探访了解到，示范区内新闻中心等公共建筑已经实现“零碳”运营。

中国早前提出“双碳”目标。在此背景下，2022年海南省与住房和城乡建设部联合在博鳌东屿岛创建零碳示范区，从园林景观生态化、建筑绿色化改造、交通绿色化等8个方面19个子项开展零碳示范改造。计划三年时间打造出全国首个零碳示范样板。

对既有建筑物进行绿色化改造，是示范区迈向零碳的关键步骤之一。博鳌亚洲论坛新闻中心面积约4300平方米，在年会召开期间是媒体记者工作及年会新闻发布的主要场所，其余时间供来访游客上下游船、打卡拍照、购买纪念品等。因此新闻中心实现“零能耗”，可视作“零碳”运营。

博鳌零碳示范区内建筑的绿色化改造主要由中铁建设集团有限公司负责，该公司现场项目技术负责人于洋说，为降低建筑运营能耗，一方面采用屋面隔热、遮阳百叶等被动式技术，主动式技术方面更换了高效直流变频多联机空调系统、智能照明系统等，“系列措施让新闻中心年耗电量从80万度，降低到60万度”。

所需的60万度电从哪里来？于洋说，仰仗头顶的阳光以及吹来的海风。屋顶光伏、立面光伏及广场光伏地砖，在白天源源不断收集太阳能，游船码头上6台花朵风机则持续不断被海风推动，它们产生的电能与“光储直柔”储能系统一道，构建了建筑自身发电用于自身的光伏一体化系统。“根据一段时间以来的运营数据测算，这套系统年发电量约为62万度，覆盖新闻中心自身能源需求且略有盈余”。

记者在新闻中心看到，不少游客在媒体工作大厅拍照、纳凉，一旁的新闻发布厅摆着各种旅游纪念品，供来往游客选购。室内的电梯、电灯、空调、烤肠机、自动贩卖机等多种电器、电子设备均可正常使用。

新闻中心的“零碳”运营经验可以直接复制到其他建筑上么？中铁建设集团有限公司机电安装有限公司党委书记、执行董事谭学彪介绍，在博鳌零碳示范区施行的可再生能源利用、设备设施性能提升改造等方面，有多项可推广的技术。但单论光伏发电系统，因该系统占地面积较大，根据实际工程参数测算，当办公类、居住类建筑容积率不超过0.4时，可依靠屋顶光伏、立面光伏和光伏幕墙等技术实现零能耗或零碳运营。若超过0.4时，需要采用外部“绿电”。

记者了解到，为了给东屿岛提供充足的“绿电”，博鳌零碳示范区除了岛内建筑物和构筑物分布式光伏，还有岛外农光互补光伏项目，预计每年可提供清洁电能2946.15万度。(记者 王晓斌)

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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