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全国首家省市级工业元宇宙5G创新研究中心成立

2023年08月06日09:02 | 来源：中国新闻网
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原标题：全国首家省市级工业元宇宙5G创新研究中心成立

近日，工业元宇宙5G创新研究中心揭牌仪式在合工大智能研究院举办。作为全国首家省市级工业元宇宙5G创新研究中心，正式挂牌标志着安徽省迈出了实现创新领域突破的重要一步。创新研究中心是面向工业元宇宙领域的产学研用，通过发挥各方面优势，共同推动工业元宇宙相关技术和应用的发展，促进产业融合，培养专业人才，打造创新平台。

作为中国的科教城和创新中心，合肥一直以来致力于推动科技创新和工业发展，以合工大智能研究院为代表的优秀的产研单位，正在努力抓住新赛道“弯道超车”重大机遇，加快推进工业元宇宙技术创新和产业布局，集创新链、产业链、资金链和人才链深度融合于一体，积极响应国家战略，因此工业元宇宙5G创新研究中心的诞生正逢其时。

合肥工业大学党委常委、副校长、智能院院长刘志峰表示，此次创新研究中心的揭牌成立把高校、企业、市场三个科研阵地紧密联结，真正实现了优势资源整合和协同创新发展。希望在创新研究中心的合作和牵引下，发挥三方优势，聚焦服务安徽省工业互联网发展需求，在赋能中小微科技企业转型升级、智能制造产业行业发展以及科技成果落地转化上下真功、求实效，为学校“双一流”建设和区域经济社会发展高质量发展做出新的贡献。

我国“十四五”规划已经将“虚拟现实和增强现实”列入数字经济重点产业。在未来10年甚至更长时间内，工业元宇宙将成为产业升级的核心驱动力、融合创新的重要突破口和释放数字红利的新引擎，无疑也将成为制造业数字化转型的“加速器”。（柯岩）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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