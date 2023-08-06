人民网北京8月6日电 （黄盛）全国股转公司日前发布《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌审核指引——区域性股权市场创新型企业申报与审核（试行）》（以下简称《指引》），破题新三板和区域性股权市场（以下简称“四板”）制度型对接。

据介绍，《指引》明确了四板企业申请新三板挂牌的两种便利机制，为以“专精特新”为代表的创新型企业进入资本市场提供了更加丰富、便捷的路径。一是开通绿色通道，为在四板挂牌的“专精特新”中小企业、“专精特新”小巨人企业、制造业单项冠军企业，或“专精特新”专板培育层企业等四类企业，开通审核“快车道”，提供申报前咨询、优先受理、快速审核等专项支持措施，提高企业申报挂牌效率。二是实施公示审核，针对“专精特新”专板培育的“专精特新”小巨人、制造业单项冠军等优质企业，在全国股转公司官网专区进行20个自然日公示，公示期间未接到异议的即可挂牌，无需发出审核问询，通过引入市场监督机制简化相关企业挂牌审核程序。

全国股转公司相关负责人表示，本次《指引》的发布是三四板市场建立制度型对接的新起点，对于支持企业创新发展、健全现代化资本市场体系、助力区域经济高质量发展等具有重要意义。一是拓展企业对接资本市场的特色路径；二是强化北交所在多层次资本市场的牵引作用；三是赋能区域经济转型升级。

另据了解，截至2023年6月底，全国35家区域性股权市场服务企业19万家，培育“专精特新”小巨人1200家、“专精特新”中小企业7900多家；服务企业中累计转沪深北交易所上市121家，转新三板挂牌871家；累计实现各类融资2.3万亿元，其中股权融资7150亿元，债券融资4597亿元，股权质押融资7883亿元。

下一步，全国股转公司、北交所将按照证监会统一部署，持续深化与四板市场的深层次、全方位合作对接，加强制度支撑和配套技术支持，逐步实现信披通、监管通、技术通、账户通，形成新三板向四板输出制度与技术、四板向新三板输送优质企业和在地化服务的共赢局面；深入落实开门服务、直达服务、精准服务“三服务”理念，开展“专精特新”企业综合服务行动，引导支持“专精特新”等创新型企业用足用好用活资本市场功能，在助力实体经济高质量发展中实现更大作为。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经