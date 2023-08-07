人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

北斗，就在你我身边（一线调研）

2023年08月07日05:57 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　数据来源：中国卫星导航定位协会

　　数据来源：中国卫星导航定位协会

　　北斗，自古以来一直专指北方苍穹中定四时勘方向的七颗明星。今日，当我们提起北斗，它更是一组闪耀太空的中国卫星。

　　3年前，随着北斗三号最后一颗全球组网卫星顺利进入预定轨道，北斗三号全球卫星导航系统星座部署全面完成。2020年7月31日，习近平总书记宣布北斗三号全球卫星导航系统正式开通。北斗系统进入全球化发展新阶段。

　　从北斗一号到北斗三号，从覆盖亚太到服务全球，作为重要的新型基础设施，北斗系统深度赋能各行各业，成为经济社会发展的时空基石。2022年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值超过5000亿元，产生显著经济效益。

　　北斗远在天边，应用近在身边。如今，北斗在国内导航地图领域已实现主用地位，北斗定位服务日均使用量超过3600亿次。此时此刻，距离地球表面不同高度、不同角度的轨道上，北斗卫星正在不停运转，随时为全球200多个国家和地区的用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航与授时服务。

　　今天，我们就一起走进北斗的世界，感知这一系统如何服务经济社会发展，又将怎样更好满足群众美好生活需要。

　　——编  者

 

　　坐标：北京海淀  应用：自动驾驶

　　“聪明的车行驶在智慧的路”

　　北京海淀区的中关村软件园，不时能看到搭载激光雷达、毫米波雷达和摄像头的自动驾驶出租车在街道上行驶。打开叫车软件“萝卜快跑”，输入目的地，稍候片刻，一辆自动驾驶出租车来到身边。

　　在车门旁的触控屏幕上输入手机号后4位、完成身份验证后，车门解锁。在后排落座，点击屏幕上的“开始行程”，车辆平稳起步。行驶过程中，眼前的显示屏实时显示车辆及周边路况的三维建模画面，一条淡蓝色的“水波”提示接下来的行驶路线。经过红绿灯、人行道或掉头转弯处时，方向盘自动打转；遇到狭窄路段、会车等复杂场景时，车辆及时反应，保障安全。

　　近年来，自动驾驶技术及产业发展加快，简单友好的用户体验，背后是感知、决策、规划、控制等多个系统，源自人工智能、5G通信、激光雷达、高精地图等多项技术的支撑。其中，北斗系统提供的高精度、高可靠的卫星导航定位服务，是不可或缺的基础能力。

　　“北斗卫星导航定位服务结合惯性导航技术，可提升离线高精度地图的制图效率和精度；北斗卫星导航定位服务和激光雷达定位、视觉定位等融合，形成覆盖多场景的安全定位。”百度智能驾驶事业群首席品牌官王翀说。

　　“自动驾驶意味着，聪明的车行驶在智慧的路。”中国工程院院士、国家卫星定位系统工程技术研究中心主任刘经南表示，“对于‘聪明的车’来说，响应速度要达到微、纳秒级。一辆汽车如果以100千米的时速行进，1毫秒时间内汽车已向前移动了近3厘米，就可能存在安全风险。北斗目前已经可以实现厘米级定位、纳秒级授时，能够满足自动驾驶时空位置的控制需求。对于‘智慧的路’而言，基于北斗的高精地图是行车环境信息的‘基底’，能反映出地图目标在现实世界中的准确位置，还包含更丰富的道路交通信息，实现路径规划和导航。甚至在车辆传感器失灵的情况下，高精地图还能根据路况数据主动对车辆运行实现变道减速的控制。”

　　北斗系统对车载终端、路侧设备、云端平台的全面支持，让自动驾驶车辆“耳聪目明”，更加智慧高效。“车配传感器观察到的环境变化可能是一个实时的变化，与高精地图匹配后，将捕捉到的变化通过路边车联网通信节点及时上传到‘云端’，验证确认后，再将这些信息汇总于‘云’上，主动推送给需要的用户，真正实现车、路、人之间的高度协同。”刘经南说。

　　北斗系统提供的创新驱动力，让自动驾驶这一新生事物跑出了“加速度”：百度旗下的自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”测试总里程超过6000万公里，订单量已超200万；和芯星通自主研发基带芯片，与微机电惯导的深度融合可优化在楼群、隧道和高架桥等复杂环境下定位的连续性和可靠性……

　　“北斗与5G、物联网、人工智能等新兴技术融合发展，不仅打开了自动驾驶领域巨大的市场空间，也在智慧交通领域不断拓展多样化的应用场景。”中国卫星导航定位协会会长于贤成说，目前北斗高精度智能驾驶系统已形成规模化应用发展态势，基于高精度北斗的车道级导航功能已在8个城市成功试点，并逐步向全国普及。

　　坐标：浙江舟山  应用：海洋渔业

　　“渔船出入都能服务保障”

　　浙江舟山市沈家门渔港，数千艘渔船排列整齐、桅樯林立。眼下，除钓具渔船、特许渔船可以正常外出生产，余下的1500多艘渔船在港伏休。

　　“以前出海遇到险情，那真是两眼一抹黑。”58岁的船主杨岳靖，带着记者走进驾驶舱，应用了内置北斗的天通船载卫星电话、船载卫星宽带通信设备等装置一应俱全。指着船上橙黄色的北斗船舶示位仪，杨岳靖赞不绝口：“有了它，出海的渔船不仅能够精准报位，信号丢失或者发生险情时还会发送报警信息。不光能定位，咱们在海上还能收听天气预报和预警通知。”借助北斗、天通的短信及电话功能和宽带设备的应用，现在可以将实时渔获情况发送给渔商，渔运船便能迅速准确驶向捕鱼船所在位置，第一时间拉到新鲜的渔获。销售节点前移，保证了鲜度，才能卖出好价钱。

　　硬件设备之外，基于位置信息高速运转的渔船精密智控系统同样大显身手。

　　舟山市海洋与渔业局信息中心值班室内，中心主任孙平华像往常一样注视着大屏幕。屏幕上实时显示着装有北斗导航定位终端的各艘渔船信息。基于对位置信息的分析预判，142.8海里外的一艘渔船与航路上的一艘商船有碰撞风险，语音电话随即拨出：大轮航线，注意安全。随即收到渔船回复：“谢谢，我会注意观察。”

　　孙平华介绍，舟山市运用电子围栏划定事故多发区，有渔船驶入电子围栏划定区域，系统就会触发预警信号。“渔船出入都能服务保障。到了休渔季，渔船有移动并超出一定速度后，系统平台会对相应船只发出预警。”

　　在舟山，除了服务管理，北斗还孕育出诸多产业。

　　嵊泗县枸杞岛的贻贝养殖基地，上万亩的养殖水域用上了基于北斗研发上线的数字化养殖管理平台。管理平台研发者、浙江同博科技发展有限公司负责人孙海说，通过安装定位设备，建立海上电子围栏，因为水域划分不明导致的贻贝养殖纠纷大大减少；北斗海洋检测浮标可以提供实时精准的水温、盐度、溶解氧、pH值、浊度等参数，帮助养殖户更好地了解水质状况和环境变化。

　　同博公司，是一家深耕北斗产业及海洋大数据服务领域的浙江省专精特新企业。公司研发的北斗船舶示位仪，已经覆盖了舟山当地八成以上的渔船。新近开发的带有北斗定位装置的救生衣，能够在人员落水时，自动感知并不间断报送位置信息。

　　从天通船载卫星电话到北斗人员求救定位系统，再到北斗通信一体机、船载卫星天线……在舟山，基于北斗系统的产业触角正延伸到海洋渔业的方方面面，保护渔民生命和财产安全，实现海洋渔业的可持续发展。

　　坐标：广东佛山  应用：智慧能源

　　“构建起巡检的精准三维坐标系”

　　广东佛山市狮山镇三环西路，一架搭载可见光和红外测温仪的无人机，沿着既定的铁塔航线，完成了对输电设备多个关键零器件的拍照、测温。

　　“这次规划时间6分28秒，我们利用遥控器终端，通过账号访问北斗高精度定位主站系统，选择自动飞行作业航线，就可以完成对这几座基塔的精细化巡视。”南方电网广东佛山供电局机巡作业班班长黄丰说，北斗厘米级的高精度定位，可以准确告知无人机位置。

　　“依托北斗系统，构建起巡检的精准三维坐标系，通过这个空间模型规划航线、航点，无人机巡检时，不会因为误差撞上线路、变电站等。”技术人员曾懿辉在一旁解释。

　　“绝缘子是否发热、螺丝是否松动等，这些部位最容易发生故障，以前只能凭借肉眼和手持红外测温仪来判断。”回想起10年前，黄丰和输电班要靠人工攀爬完成对输电线路的验收、故障巡查，“当高度超过40米时，能感觉到铁塔一直在摇晃，一座基塔巡下来，全身都湿透了。”现在用无人机巡检，拍照传至后台，通过点云技术开展精准分析，生成的报告会及时反馈，提醒相关部门处理隐患。

　　通过无人机搭载激光雷达、红外测温仪、夜视摄像头等，输电线路的巡视工作大部分转为机器作业。据统计，截至2022年底，南方电网公司无人机自主巡检里程累计超100万公里，自主巡检采集的照片超过8000万张。

　　“我们从2018年开始建设由北斗基准站、通信网络、数据处理系统组成的北斗地基增强系统，最终实现定位达到厘米级。”南方电网广东电网电力科学研究院北斗技术负责人鄂盛龙说，这个过程中也遇到了不少难题，“比如受太阳活动周期影响，我们处于南方低纬度地区，电离层相对更活跃，定位效果受到影响。为此，我们先后走访了武汉大学测绘学院和广东省国土资源测绘院，一并与行内设备及定位服务厂家进行了多次技术交流。”

　　“一开始，大家不习惯使用这个系统，后来随着算法的提升、技术的更迭，越来越得心应手。接下来，我们还将持续开展定位算法优化和基准站加密等工作，不断提升北斗定位可靠性。”鄂盛龙说。

　　目前，南方电网基于617座北斗定位基准站组成的高精度服务网，在无人机自主巡检、输电杆塔地灾监测、现场抢修应急通信等16个领域培育北斗应用场景，累计推动12万余套国产化北斗终端应用，支撑输电线路无人机自主巡检、主干电网调度领域北斗授时基本全覆盖，提升应急情况下信息传输和人员定位、车辆安全智能高效管理等能力，解决无公网或公网信号不稳定区域的电力信息传输问题，全面支撑电网数字化转型。

　　坐标：四川绵阳  应用：预警监测

　　“有了天上‘星星’站岗，踏实多了”

　　“隐患点监测到存在变形、位移风险，请立即到现场巡查、核实。”窗外夜色渐浓，地质灾害监测员廖德华的手机被预警短信点亮，他迅速出了门。

　　廖德华是四川绵阳市黄土镇莲花村村民，村子地处浅丘，常年被地质灾害困扰。他2011年搬进村，屋子前不远处的空旷平地在滑坡中塌陷了近8米，现在已变成斜坡。

　　为了保护乡亲们的安全，老廖担任了地质灾害监测员。“在培训中学习过防灾知识，监测灾情时心里还是忐忑。”履职6年多，他的经验是多走多看，地面的情况必须一趟趟巡逻看个仔细。

　　2021年，当地自然资源部门为莲花村进行了滑坡治理，一批应用北斗卫星导航系统的地灾监测设备进场。“滑坡主滑方向布置了两个监测站，借助北斗系统实时采集数据，对地质灾害表面的形变位移进行监测。”行走在隐患区域，四川九洲北斗导航与位置服务有限公司工程师辜旋介绍，雨量计、裂缝计等设备安置到位，这些前端传感器能感知毫米级的微小变化，并与北斗系统相连，将数据传输至安全监测预警平台。

　　“有了天上‘星星’站岗，踏实多了。”这两年老廖的监测担子轻了不少，只需关注预警短信，按指示及时巡查。工程师每月对监测设备进行巡检，及时校准，力求将数据误差降到最小。

　　走进绵阳市自然资源和规划局指挥大厅，四川省地质灾害专业监测预警平台正在运行。三维+VR全景地图上标注着密密麻麻的灾害隐患点，危害体倾角变化、降水量等数据实时传回，在平台接受分析，成为下达指令的依据。

　　2018年以来，绵阳市自然资源和规划局引入北斗系统助力防灾减灾，已累计建设地质灾害群专结合监测点1000余个。“我们可以直观看到每个点位的实时环境信息，一旦相关数据达到阈值，平台就会做出蓝黄橙红4个级别的预警。”绵阳市自然资源和规划局地质灾害防治科科长刘宏扬介绍。

　　预警发出后，基层监测员会立即前往现场反馈情况，再由自然资源部门专业人员分析决定解除警报或处置灾情。翻阅平台的处置记录，记者看到，去年平武县溪坝村滑坡隐患点出现裂缝，预警从蓝到红，裂缝周边的地质数据、走势和现场图片均在监控中，滑坡发生前周围住户就已撤离。

　　“监测精度大大提高，监测人员无法到达的山顶、断崖不再是死角，全天候监测也成功实现。”刘宏扬说。

　　星斗织成安全网。桥梁的倾斜、应变、震动以及过往车辆荷载；隧道的变形、结构受力、地质环境动态，借助北斗系统均能实现全面监测。“在此基础上，我们还将引入数字孪生、雷视融合等技术，对重点监测区域进行虚拟建模，借助历史数据、实时数据和算法模型实现分析预测，进一步提升灾害预警监测能力。”四川九洲北斗导航与位置服务有限公司工程部部长邓健说。

　　据统计，截至2022年6月，“北斗+安全智能监测预警云平台”已在20个省份的水利、应急等领域布设监测点8000多个。

　　（本报记者谷业凯、窦皓、刘军国、姜晓丹、李凯旋，统稿：吴燕）

 

　　版式设计：张芳曼  汪哲平

　　《 人民日报 》（ 2023年08月07日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
连线紧急拦停列车铁路工作人员：来不及多想 乘客安全第一
　　“客车直176次司机立即停车！客车直176次司机立即停车！”8月6日2时33分，山东德州市平原县发生5.5级地震，震源深度10公里。当时，在平原县火车站行车室内，值班员石强、任吉震和马逸飞3名铁路工作人员在感受到强烈震感后，紧急拿起值班电话，互相配合拦停由杭州开往哈尔滨西的Z176次客车和途经平原站运行的其它6趟列车。…
遇到地震怎么办？这些知识一定要掌握
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部